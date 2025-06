Spogliatoio in subbuglio, lite furiosa a fine match: sono volati gli stracci

Il faccia a faccia non è affatto passato inosservato e ha chiuso nel peggiore dei modi l’incontro: ecco cosa è successo

Pronte a tuffarsi nella nuova edizione del Mondiale per Club, Inter e Juventus sono volate negli States per avere un primo contatto con la nuova realtà. Sia i nerazzurri che i bianconeri vogliono ritagliarsi spiragli importanti per chiudere al meglio una stagione che soprattutto per i nerazzurri è stata lunghissima. Restando sempre nel continente americano ma spostandoci molto più a Sud, impossibile non menzionare un episodio che ha visto protagonista una vecchia conoscenza proprio di Inter e Juventus.

Di fatto non sono pochi i campionati che nel continente sudamericano sono ancora in corso. Aggressività, voglia di imporsi sull’avversario e spirito di sacrificio sono ad esempio tre caratteristiche con le quali provare a definire molte compagine cilene. In una di queste – e più nello specifico il Colo Colo – milita Arturo Vidal, autentico protagonista (suo malgrado) del post partita della sfida con l’Iquique.

Arturo Vidal nella bufera: lite con un suo compagno di squadra

Visibilmente nervoso per una prestazione caratterizzata da tanti, troppi errori, Vidal ha avuto un acceso diverbio in campo con il suo compagno di squadra, De Paul. Uno scambio di battute piuttosto animato in merito al posizionamento in campo è stata la classica scintilla che ha poi portato il centrocampista cileno a sfogare tutta la sua rabbia nel tunnel degli spogliatoi.

Le telecamere hanno infatti pizzicato Vidal rivolgersi all’estremo difensore del Colo Colo con un eloquente: “Hai qualcosa da dirmi!?”. Tanto è bastato per rendere incandescente una situazione già elettrica: ne è nato un vero e proprio parapiglia sedato soltanto dai compagni di squadra e dai membri dello staff tecnico che in qualche modo sono riusciti a tranquillizzare gli animi dopo alcuni minuti assolutamente concitati.

Una situazione per certi aspetti paradossale se si considera che Vidal – oltre ad essere il leader carismatico della compagine cilena – ne è anche il capitano. In un frangente sicuramente delicato della stagione, il Colo Colo si trova ora a dover affrontare un caso divampato all’improvviso con gli annessi strascichi che ne potrebbero derivare. A tal proposito, staremo a vedere se ed eventualmente lungo quali binari il club prenderà provvedimenti disciplinari a riguardo.