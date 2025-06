Milan, 25mln per l’erede di Reijnders: nome nuovo dall’Argentina

Il Milan è ancora alle prese con la sostituzione di Reijnders, approdato al Manchester City, ed in tal senso adesso emerge un nome nuovo. Arriva dall’Argentina e può essere un innesto capace di dare una enorme qualità alla manovra di Massimiliano Allegri.

Per i rossoneri il grande tema in senso assoluto riguarda quello dei colpi in entrata. Al netto dell’arrivo in panchina di un vincente come Massimiliano Allegri, bisogna metterlo nelle condizioni di poter lavorare bene e con una squadra realmente competitiva. Ed al momento è arrivata la cessione di Reijnders al Manchester City e vedono un punto interrogativo all’orizzonte anche Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao. Insomma, tutti quelli che sarebbero dovuti essere i punti di riferimento del nuovo Milan.

Per quanto riguarda la linea mediana, serve un calciatore che non faccia rimpiangere l’olandese. Sicuramente si tratta di un qualcosa di molto complicato dal momento che è uno dei migliori su scala mondiale nel suo ruolo, ma bisogna fare un intervento in quella zona di campo. In tal senso, emerge adesso un nome nuovo che arriva direttamente dall’Argentina e che può rappresentare un profilo di altissimo livello. Per il Milan ma anche in generale per la Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che è un nome nuovo.

Milan, occhi nell’Argentina per il nuovo Reijnders: le ultime notizie a riguardo

I 70 milioni di euro ricavati dalla cessione dell’olandese pesano e non poco, dal momento che hanno attutito i danni rappresentati dalla mancata qualificazione in Europa. Ovviamente, però, una parte andrà reinvestita per il sostituto di Reijnders ed in tal senso arrivano notizie significative. Stando a quanto raccontato da TeamTalk, infatti, il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce di Thiago Almada, talentuoso fantasista e mezzala argentina attualmente in forza al Botafogo.

A quanto pare, infatti, il Milan sta mantenendo vivi i contatti per questo gioiello del calcio argentino che ha una valutazione che si aggira tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Gli ultimi sei mesi li ha passati in prestito al Lione ed ha totalizzato 2 gol e 5 assist in 20 partite tra Ligue 1 ed Europa League. Tornato dal prestito al Botafogo, il suo destino è ancora incerto dal momento che vorrebbe restare ancora in Europa.

Classe 2001, il Milan lo sta seguendo da tempo e potrebbe essere un sostituto perfetto del fantasista olandese. Si attendono sviluppi da questo punto di vista, ma stando a quanto raccontato l’interesse è concreto e non poco. Thiago Almada: un nome da tenere d’occhio per i rossoneri.