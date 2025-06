La Juve ha già vinto l’assurda classifica del Mondiale per Club: Milik decisivo

Il punto in vista della competizione internazionale che avrà inizio a breve. Ecco la situazione con il polacco protagonista

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club. Una competizione internazionale, che avrà luogo negli Stati Uniti e che vedrà la partecipazione delle migliori squadre. Una competizione che ha fatto discutere molto visto che non permetterà ai calciatori di riposare.

L’ultima partita di Champions League, d’altronde, è andata in scena il 31 maggio e poi i giocatori si sono messi a disposizione delle proprie nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Niente pause, dunque, per tantissimi atleti per i quali sarà davvero complicato trovare un periodo in cui andare in vacanza.

E’ evidente che con tutte queste partite da giocare aumenterà il rischio infortuni. In vista del Mondiale per Club, Pinnacle ha così deciso di fornire dei dati statistici sui calciatori che prenderanno parte alla competizione. Una ricerca che pone l’attenzione, ovviamente, sugli infortuni, a partire dal 2020.

Juventus, un primato per nulla piacevole: comanda Milik

Viene così calcolato il numero totale di infortuni, di giorni fuori per infortunio e il numero totale di partite non disputate.

Il giocatore che troviamo in testa a questa speciale classifica è Arkadiusz Milik. Il polacco ha subito 12 infortuni, che lo hanno tenuto fuori per 600 giorni, saltando 106 partite.

Alle sue spalle troviamo due giocatori del Real Madrid, David Alaba e Daniel Carvajal: il primo si è infortunato 12 volte, restando fuori per 553 giorni e per 110 match. Lo spagnolo, fermatosi in 11 occasioni, invece, è stato out per 664 giorni e ha saltato 125 match. Scorrendo la classifica troviamo ancora un giocatore della Juve, Kelly, alle spalle di Reece James del Chelsea. Il bianconero è stato fuori per 552 giorni e ha saltato 72 gare, per via di 13 infortuni

Arkadiusz Milik Juventus FC 12 660 106 David Alaba Real Madrid 12 553 110 Daniel Carvajal Real Madrid 11 664 125 Reece James Chelsea FC 12 535 101 Lloyd Kelly Juventus FC 13 552 72 Thomas Lemar Atlético de Madrid 12 520 99 Lucas Hernández Paris Saint-Germain 11 668 99 Alphonso Davies Bayern Munich 13 497 72 Presnel Kimpembe Paris Saint-Germain 10 870 121 Nathan Aké Manchester City 13 371 80 Renato Sanches SL Benfica 13 397 72 Marcos Rojo CA Boca Juniors 12 451 75 Thibaut Courtois Real Madrid 11 441 87

Scendendo ancora più giù troviamo anche Timothy Weah, con dieci stop, 559 giorni out e 77 match saltati. Scorrendo troviamo anche altri giocatori del Real Madrid come Courtois, Mendy e Militao. Ovviamente c’è anche Renato Sanches, che di infortuni ne ha avuti ben 13 e ha così saltato 72 gare, stando fuori 397 giorni.