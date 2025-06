Juve: Milan anticipato, il talento francese in bianconero

I bianconeri lavorano per rinforzare la rosa e hanno messo gli occhi su uno dei calciatori più importanti a livello europeo: tutti i dettagli

La Juventus lavora per andare a rinforzare la rosa e si sta muovendo su due fronti. Il principale resta sempre quello di portare alla corte di Tudor calciatori di livello oltre che naturalmente pronti a dare una mano importante al tecnico. Ma la Vecchia Signora ha intenzione di continuare a seguire da vicino i futuri talenti presenti nel panorama europeo e su uno Comolli ha potrebbe ragionare su anticipare il Milan.

Il valore di calciomercato, secondo le informazioni di Mirko Di Natale, si aggirano intorno ai 30 milioni di euro. Una operazione non semplice da chiudere visto che la Juventus ha diversi obiettivi da chiudere e una cifra simile non è assolutamente facile da spendere. Ma il calciatore ha dimostrato di avere tanto talento e quindi un tentativo da parte dei bianconeri è possibile per provare a rinforzare ancora di più la rosa.

Calciomercato Juventus: affare in Ligue 1, i dettagli

La Juventus guarda in Francia per andare a rinforzare la rosa. C’è un calciatore che sembra interessare molto ai bianconeri e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro. Di certo parliamo di una situazione in divenire e bisognerà battere una folta concorrenza per sbloccare la situazione con la possibilità di andare a prendere un calciatore di assoluto livello.

Secondo le informazioni, la Juventus starebbe seguendo da vicino Bouaddi per il prossimo calciomercato. Il 17enne del Lille sta attirando l’attenzione di diverse big e un tentativo i bianconeri potrebbero anche farlo per cercare di sbloccare la situazione, ma si parla di una cifra intorno ai 30 milioni di euro non semplice da sborsare visto il fatto che parliamo di una valutazione molto alta e non semplice da sborsare.

Ma la Juventus ha intenzione di sondare Bouaddi nel prossimo calciomercato. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione visto che il Milan fino ad oggi non ha ancora affondato il colpo. Per adesso si tratta di una ipotesi che dovrà essere valutato nelle prossime settimane. Ma il profilo di Bouaddi è nel mirino dei bianconeri e a questo punto non ci resta che attendere del tempo per avere un quadro più chiaro sull’accaduto.