DIRETTA Europei Under 21, Slovacchia-Italia: le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra gli Azzurrini di Nicolato e i padroni di casa di Kentos in tempo reale

L’Italia Under 21 affronta i pari età della Slovacchia a Trnava in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei di categoria. Una sfida che potrebbe già indirizzare in maniera decisivo il discorso legato al passaggio del turno che sarà diretta dall’arbitro serbo Minakovic.

Reduci dal successo all’esordio contro la Romania grazie ad un gol di Baldanzi e ad un rigore parato da Desplanches, gli Azzurrini di Paolo Nicolato cercano il bis per strappare in anticipo la qualificazione ai quarti di finale della competizione e poi giocarsi il primo posto del girone all’ultimo turno contro la Spagna.

I padroni di casa di Jaroslav Kentos, invece, hanno bisogno di una vittoria dopo la sfortunata sconfitta alla prima uscita proprio contro le Furie Rosse. Dopo essere riusciti a rimontare da 0-2 a 2-2, al 90esimo è arrivato il gol decisivo di Tarrega. L’ultimo precedente tra le due Nazionali è un’amichevole vinta dalla Slovacchia 3-0 nel 2018, mentre in gare ufficiali l’Italia vanta una vittoria e due pareggi.

Formazioni ufficiali Slovacchia-Italia Under 21 e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai 2, oltre che in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Anton Malatinsky’ tra Slovacchia e Italia live in tempo reale.

SLOVACCHIA UNDER 21 (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer. CT Kentos

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei; Baldanzi, Gnonto. CT Nicolato

ARBITRO: Nenad Minakovic

CLASSIFICA GRUPPO A: Spagna punti 6, Italia 3, Slovacchia 0, Romania 0.