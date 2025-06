Calciomercato, Immobile in Serie A: intreccio con Dzeko

Nuovo intreccio per conoscere il futuro di Ciro Immobile in Serie A. Spunta l’affare immediato per continuare a sognare nel campionato italiano: la verità

L’attaccante originario di Torre Annunziata è pronto per scrivere ancora la storia in Serie A. Spunta un nuovo colpo da urlo come evidenziato da Il Corriere dello Sport. Un nuovo affare suggestivo per arrivare subito alla fumata bianca con il top club italiano: la verità.

Ciro Immobile ha realizzato ben 19 gol con la maglia del Besiktas attirando nuovamente gli interessi dei top club. La sua volontà è quella di tornare protagonista in Serie A per tornare anche in Nazionale italiana. Il Ct Luciano Spalletti non l’ha mai chiamato, ma ora tutto può cambiare nei prossimi giorni. Un intreccio interessante per rinforzare il reparto offensivo delle big della Serie A, che sono sempre alla ricerca di validi rinforzi in attacco. Il suo sogno resta quello di tornare a vestire anche la maglia della Nazionale dopo l’addio di Luciano Spalletti: scopriamo tutte le novità dell’ultim’ora.

Calciomercato, sprint per Immobile: affare in Serie A

Un nuovo colpo da urlo per rivedere subito l’attaccante italiano in una big della Serie A. Già in passato ci sono stati contatti frequenti senza arrivare alla fumata bianca. Ora potrebbe esserci la firma a titolo definitivo, conosciamo subito i dettagli della futura operazione.

Come svelato dall’edizione da Il Corriere dello Sport, Ciro Immobile è pronto a tornare protagonista in Serie A. L’attaccante italiano non vede l’ora di firmare con un big italiana: ci sarà un duello a distanza tra Milan e Fiorentina. Tare lo conosce bene dopo gli anni importanti condivisi alla Lazio, mentre Pradè non vuole lasciarsi sfuggire il goleador di Torre Annunziata.

Immobile ha scritto la storia della Lazio nelle ultime stagioni vincendo anche un Europeo da protagonista con il Ct Mancini. Già nei mesi scorsi è stato accostato a diverse big della Serie A per tornare alla ribalta dopo gli anni vissuti in maglia biancoceleste. Nel campionato italiano ha superato quota 200 gol diventando così uno dei marcatori più prolifici della storia del calcio nostrano.

Ora è pronto a firmare anche con il Milan che vuole tornare a trionfare anche in campo internazionale: una nuova rivoluzione grazie al ds che conosce molto bene Immobile. Occhio anche alla pista Fiorentina che ha messo nel mirino anche l’esperto attaccante bosniaco Edin Dzeko.