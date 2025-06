Affondo con l’Inter per Pio Esposito: accordo dopo il Mondiale

Dopo l’ultima stagione allo Spezia, Pio Esposito avrà la possibilità di mettersi in mostra con la maglia dell’Inter al Mondiale per Club.

Con gli addii di Correa e Arnautovic il giovane attaccante italiano potrebbe anche convincere Chivu al punto da venire confermato per il prossimo campionato, ma la sensazione è che il suo futuro sarà sì in Serie A, ma non con la casacca nerazzurra addosso.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbe una società italiana pronta a puntare su di lui, come confermano i continui contatti con l’Inter di questi giorni.

Affondo con l’Inter per Pio Esposito

Il futuro di Pio Esposito nella prossima stagione potrebbe non essere all’Inter. Ovviamente il giovane attaccante italiano si giocherà le sue chance di permanenza in nerazzurro nel corso di questo Mondiale per Club, ma la sensazione è che a prescindere Chivu non possa garantirgli quella continuità di cui avrebbe bisogno per completare il suo processo di crescita.

A fronte di questo l’Inter si starebbe guardando attorno per capire chi possa mettere Esposito nelle condizioni di poter fare bene, valutando ovviamente diversi fattori che avranno poi un ruolo fondamentale all’interno delle trattative. Considerando l’importante stagione fatta a La Spezia, per il giovane attaccante classe 2005 si sarebbero fatte avanti diverse squadra in questo calciomercato, ma fra tutte una in particolare sembrerebbe addirittura in procinto di arrivare ad un accordo totale e definitivo con l’Inter.

Stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, infatti, il Torino avrebbe difatti bloccato Francesco Pio Esposito per la prossima stagione. Molto dipenderà ovviamente da come andranno le cose in questo Mondiale per Club, ma la sensazione è che Marco Baroni avrebbe finalmente trovato l’attaccante da affiancare a Duvan Zapata, che avrà bisogno di un rincalzo alla sua altezza dato il pesante ed importante infortunio dal quale sta rientrando.

Accordo dopo il Mondiale per Club

Il Torino vuole Pio Esposito nella prossima stagione. L’ultima parola spetterà ovviamente non solo al calciatore stesso ma anche e soprattutto all’Inter, che potrebbe decidere anche di farlo restare nel momento in cui non si trovare un attaccante col quale andare a rimpiazzarlo.

Questo potrebbe però intaccare il processo di crescita del ragazzo, ed è per questo che mandarlo in prestito è la soluzione che più alletterebbe l’Inter. E il Torino sembrerebbe intenzionato a sfruttare quest’occasione, anche perché c’è bisogno di un attaccante di peso al fianco di Duvan Zapata, che non sia né Sanabria né Che Adams. Ed è per questo che la scelta sarebbe ricaduta sul classe 2005, che dopo il Mondiale per Club potrebbe trasferirsi in granata in prestito secco almeno per una stagione. Staremo a vedere.