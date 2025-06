Thiago Motta torna in pista: panchina prestigiosa, ma il presidente è ‘contro’

L’ex allenatore della Juventus accostato a tanti club, può giocarsi il posto in una squadra spagnola ma deve fare i conti con la preferenza del presidente

La Juventus ripartirà da Igor Tudor nella prossima stagione. In realtà lo farà già tra pochi giorni nel Mondiale per Club, che sarà per i bianconeri la chiusura di questa annata tormentata ma al tempo stesso un modo per preparare già anche quella che comincerà tra un paio di mesi. Comolli ha annunciato la conferma del tecnico croato, nonostante le suggestioni circolate in questi giorni su Spalletti.

La missione della Juve sarà ritrovarsi, tatticamente ma pure come gruppo squadra e società, visto che tanto sta cambiando e ancora cambierà nei quadri dirigenziali e nel comparto sportivo. Alla Continassa stanno praticamente riazzerando per partire con un nuovo progetto, una nuova visione. Quella avviata due anni fa con l’arrivo di Giuntoli e poi continuata con quello di Thiago Motta non ha portato frutti. L’italobrasiliano ha sostanzialmente fallito tre degli obiettivi stagionali, ovvero la Supercoppa Italia, la Coppa Italia e poi il percorso in Champions League che si è interrotto addirittura col PSV ai playoff.

L’esonero è stato inevitabile, ma la stima e la considerazione per il tecnico ex Bologna è rimasta molto alta sia in Italia che nel resto d’Europa. Per lui si era parlato di Milan, oltre che di Roma anche se marginalmente, poi Atalanta e Fiorentina. Tutte quante hanno fatto scelte diverse e Motta resta a caccia di una panchina. Che potrebbe arrivare all’estero, in Spagna.

Il Siviglia pensa a Thiago Motta: corsa a due con Almeyda

Thiago Motta, come detto, resta allenatore particolarmente apprezzato nonostante la brutta stagione con la Juventus. Il lavoro tra Spezia e Bologna non è stato cancellato, non a caso adesso anche il Siviglia pensa a lui dopo una pessima annata chiusa al 17esimo posto. Gli andalusi hanno provato a prendere Imanol Alguacil che aveva lasciato la Real Sociedad, ma la trattativa non si è chiusa. In queste ore il nome più vicino è quello di Matias Almeyda, il nome preferito del presidente Cordon.

I tifosi, però, come riporta ‘El Gol Digital’ hanno già fatto sapere che preferiscono di gran lunga vedere Thiago Motta sulla panchina del Siviglia. Il suo nome è comunque considerato all’interno del club, è stato accostato in questi giorni. A breve dovrebbe arrivare la scelta definitiva da parte della dirigenza, che appunto è più orientata verso l’argentino. Ma non è possibile ancora dare niente per scontato. In ogni caso potrebbe chiudersi tutto al più tardi la prossima settimana, in modo da cominciare subito con la programmazione della stagione e il mercato.