Inter, Chivu è già sotto esame: “Rischia di non tornare in Italia”

I nerazzurri sono pronti a giocare il Mondiale per Club. Sarà la prima volta del tecnico rumeno sulla panchina dei vice campioni d’Europa

La sconfitta pesantissima nella finale di Champions League è sempre più un lontano ricordo per l’Inter, che ormai da qualche giorno ha iniziato a pensare al Mondiale per Club.

Non c’è tempo per guardarsi indietro con la competizione internazionale che avrà inizio il prossimo 18 giugno. I nerazzurri saranno impegnati alle 3 di notte contro il Monterrey. Una sfida che sarà la prima in panchina per Cristian Chivu. Tre giorni dopo ecco il match contro i giapponesi dell’Urawa Reds Diamonds, prima di chiudere la fase a gironi contro il River Plate.

Saranno, dunque, i primi esami per Chivu, che ha raccolto l’eredità di Simone Inzaghi, dopo che i nerazzurri hanno fallito il tentativo per Cesc Fabregas per via del muro invalicabile eretto dal Como. Beppe Marotta e il suo staff ha così deciso di puntare sull’ex difensore, che ha mosso i primi passi in Serie A sulla panchina del Parma.

Una scelta che ha fatto storcere il naso a tanti tifosi e la paura che non sia l’allenatore giusto per l’Inter è davvero tanta. In vista del Mondiale per Club, Marco Barzaghi, intervenuto a Tutti Convocati, ha così mostrato tutta la sua preoccupazione: “Sarà un’estate anomale per l’Inter di Chivu. Non potrà fare la preparazione, che invece faranno Allegri e Conte. Non potrà fare le amichevoli. Vedremo come inserirà i nuovi e i vecchi, senza dimenticare che bisognerà fare un lavoro di testa…”

Inter – Chivu sotto esame, Barzaghi: “Sarà molto rischioso”

Tanti dubbi da parte del giornalista che poi aggiunge: “Per Chivu sarà molto rischioso anche perché si andrà ad affrontare squadre che ne hanno molto di più come giapponesi e messicane. Rischi di fare tipo la grande Corea, figuracce, pregiudicando la tua avventura”.

Per Chivu il Mondiale per Club appare essere, dunque, già il primo esame: “Sento già tanti tifosi dire “secondo me non torna in Italia”, già non erano convinti della scelta”. Così è intervenuto Capuano: “Bisogna essere franchi, l’Inter si è messa in mano ad un allenatore che è praticamente un debuttante e i nerazzurri non hanno proprio uno spogliatoio leggero. Cosa succede se per caso in questi 20 giorni non si azzeccano troppo?”, si chiede il giornalista.

Così Marco Barzaghi aggiunge: “Ti dico Gasperini, con quelli del ‘triplete’…” E in quella circostanza l’avventura dell’attuale allenatore della Roma non durò poi molto…