Chiesa più Anguissa, arrivano conferme sul doppio colpo | CM.IT

L’esterno offensivo italiano del Liverpool ed il mediano camerunese del Napoli al centro di molti rumors di calciomercato. Ecco come stanno le cose

Cosa hanno in comune Federico Chiesa e André-Frank Zambo Anguissa? Apparentemente niente ed in effetti l’attaccante esterno genovese del Liverpool ed il centrocampista camerunese del Napoli non hanno nemmeno mai giocato insieme. Almeno fino a questo momento. Perché in effetti c’è una squadra che li ha messi entrambi nel mirino: si tratta dei turchi del Besiktas.

Dopo una stagione alquanto anonima chiusa al quarto posto (che vale l’accesso ai preliminari di Europa League) della Super Lig turca, a 22 punti dal Fenerbahce secondo e 33 dal Galatasaray primo, i bianconeri di Istanbul hanno in mente di fare una ricca campagna acquisti per ritornare a lottare per il titolo. A tal proposito, le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano l’interessamento della squadra allenata da Solskjaer. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media turchi, tuttavia, non risultano offerte poi rifiutate né per Chiesa, né per Anguissa.

Ad oggi il Besiktas non è andato oltre il sondaggio esplorativo con il Liverpool e con il Napoli per capire se c’è la volontà da parte dei due club di cedere i rispettivi calciatori. Se da un lato Slot è disposto a cedere l’esterno offensivo italiano per fare cassa e rimpiazzarlo con Wirtz, dall’altro la conferma di Conte in panchina potrebbe aver cambiato il destino del mediano africano. Nessuna proposta ufficiale è stata però ancora recapitata ai Reds o ai partenopei. Le trattative potrebbe entrare nel vivo più avanti.