Agente Rugani: “Cosa mi ha detto un dirigente Juve. Futuro? Se c’è la volontà…” | ESCLUSIVO

Davide Torchia ha parlato a JUVEZONE: “Lui in bianconero si sente a casa”

“Siamo molto contenti di essere tornati a casa“. Così Davide Torchia in esclusiva a JUVE ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, in merito al ritorno alla Juventus del suo assistito Daniele Rugani. Il difensore, reduce dal prestito all’Ajax, farà parte della rosa che disputerà il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

“Parlando con un dirigente della Juventus – ha svelato l’agente di Rugani – mi è stato detto ‘oh, ha fatto due allenamenti con noi ed è tornato in Nazionale’. E io gli ho risposto: ‘E infatti, se facciamo una settimana intera ci chiamerà il Real Madrid! (ndr, ride)’… Siamo contenti perché lui si sente a casa e un club come la Juve si fa anche di attaccamento alla maglia. Daniele è stato accolto da tutti a Torino, dai cuochi ai dirigenti, e questo ci fa grande effetto, c’è un rapporto speciale.

Quando non siamo rientrati nei piani di un allenatore ce ne siamo andati senza fare un fiato – ha sottolineato Torchia – All’Ajax è stata un’ottima esperienza, con un ottimo allenatore come Farioli, che consiglio di seguire con attenzione non solo per i risultati, ma perché ha delle concezioni moderne, ma non esagerate. Per me è un allenatore molto importante”.

Agente Rugani: “Alla Juve l’anno prossimo? Tutto quello che verrà noi lo accetteremo”

“Se può restare a Torino l’anno prossimo? Nel calcio, quando c’è la volontà, si può fare tutto – ha risposto l’agente di Rugani – Chiaramente è il club e l’allenatore che decidono. Noi siamo tornati e già un mese fa ci hanno chiesto la disponibilità di tornare per il Mondiale per Club e ci ha fatto enorme piacere.

C’è stata anche la chiamata della Nazionale, e quando il CT ti chiama bisogna prendere il primo treno che arriva a Coverciano molto velocemente e fare tutto quello che ti chiede. Tutto quello che verrà noi lo accetteremo, siamo lì e non ci poniamo obiettivi, cerchiamo di dare una mano al club per questa competizione che è molto prestigiosa e poi chi prende le decisioni dal punto di vista tecnico farà le sue valutazioni”, ha concluso Torchia.