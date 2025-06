Vlahovic ceduto al Milan: l’annuncio in diretta che scuote il mercato | ESCLUSIVO

Le ultime sul futuro prossimo del centravanti serbo: possibile ricongiugimento in rossonero con il tecnico livornese

Non si placano le voci sul futuro di Vlahovic e, soprattutto, sul suo possibile passaggio al Milan di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo ha allenato in bianconero ed è un suo estimatore, in più i rossoneri sono a caccia di una grande punta nonostante i 35 milioni investiti lo scorso gennaio – ma non c’era ancora Tare – per il messicano Gimenez.

La Juventus vuole disfarsi di Vlahovic, con la decisione del club che potrebbe cambiare soltanto se il centravanti serbo dicesse sì al prolungamento con taglio sostanzioso dell’ingaggio. Che, ricordiamo, nella prossima stagione, ovvero nell’ultima da contratto in essere, sarebbe di 12 milioni di euro netti.

Proprio lo stipendio elevato, al lordo quasi 22 milioni di euro, è il principale ostacolo al trasloco del classe 2000 da Torino a Milano. Ma si, le vie del calciomercato sono spesso infinite.

Del resto per il nativo di Belgrado non c’è la fila: fin qui si è mosso l’Al-Hilal di Inzaghi con un sondaggio esplorativo, oltre naturalmente al Fenerbahce di Mourinho. Ma Arabia e Turchia sono destinazioni che l’ex Fiorentina ha già respinto.

Cambiaso e Vlahovic, Allegri guarda all’ex Juve per rinforzare il Milan

Ecco perché il Milan rimane comunque un’opzione valida, comunque da non scartare nonostante l’ostacolo dello stipendio. Allegri vuole una grande prima punta, come confermato dal collega Emanuele Cammaroto intervenuto nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube.

Stando a Cammaroto, per Retegui “il Milan sta riscontrando delle difficoltà“. Lo sappiamo bene, l’Atalanta è una bottega carissima e per il bomber azzurro, dopo la grande stagione che si è appena conclusa, potrebbe volere anche più di 50 milioni di euro.

Decisamente più abbordabile Vlahovic, perlomeno lato cartellino. Alla Juve basterebbero una trentina di milioni per evitare una minusvalenza: “Il Milan sta lavorando sulla prima punta e Allegri conosce molto bene Dusan…“. Allegri vorrebbe a Milanello soprattutto il compagno di squadra del serbo, vale a dire Andrea Cambiaso, da lui lanciato in bianconero.