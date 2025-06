Presunta combine in Serie A, indagine Procura FIGC: pronta maxi squalifica

Nuovo terremoto nel calcio italiano: il procuratore Chinè al lavoro su una partita del campionato 2023-24. Si deve capire se c’è stato illecito sportivo

Sta capitando praticamente ogni estate. Finisce il campionato e si inizia a parlare di Giustizia Sportiva con le indagini della Procura Federale. Emblematico quello che sta succedendo in Serie B, dove non si sono ancora giocati i playout, dopo che la penalizzazione inferta al Brescia ha portato alla retrocessione del club lombardo, alla salvezza del Frosinone e alla doppia sfida salvezza tra Sampdoria e Salernitana che giocherà in gara di andata e ritorno il prossimo 15 e 20 giugno.

Ma c’è anche uno scandalo che riguarda la Serie A e più in particolare la partita tra Lazio e Udinese della stagione 2023-24. Al centro dell’inchiesta c’è il portiere del club friulano e della Nazionale nigeriana Maduka Okoye. L’indagine della Procura di Udine è legata al flusso anomalo di scommesse sulla sua ammonizione, che era quotato a 8.00, e che effettivamente è arrivata al minuto 63 per perdita di tempo. Arrivarono vincite per oltre 120mila euro, quasi tutte in punti fissi nel capoluogo friulano.

Okoye, se è stato illecito sportivo rischia 4 anni di squalifica

Il reato per cui è indagato Okoye è quello di truffa ai danni del bookmaker convolto. Oltre all’estremo difensore dell’Udinese, risultano indagati anche tre scommettitori a livello penale di giustizia ordinaria. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, invece, il procuratore federale Giuseppe Chinè deve capire se c’è stata una presunta combine in Serie A e se si può configurare il reato di illecito sportivo.

La posizione di Okoye è ben diversa rispetto a quelle di Fagioli (che non scommetteva sulla Juventus) e di Tonali (che sul Milan scommetteva, ma solo vincente). Qualora dovesse essere sanzionato per aver alterato il corso di una partita, il portiere nigeriano rischia una squalifica da uno a quattro anni. Lo stesso Chinè dovrà poi accertare se ci sono stati altri calciatori bianconeri coinvolti e se è successo in altre partite oltre che in quella contro la Lazio.