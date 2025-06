Inter, il sostituto di Calhanoglu: scambio con la Lazio

Calhanoglu è pronto anche all’addio in vista della prossima stagione. Spunta il nuovo affare dalla Capitale per uno scambio sensazionale con la Lazio: l’intreccio da urlo

Saranno giorni intensi per iniziare ufficialmente il nuovo percorso con Chivu. L’Inter sarà impegnata al Mondiale per Club dopo la delusione in finale di Champions League. Subito è arrivato il tempo di ripartire senza pensare più alla gestione di Simone Inzaghi. L’allenatore romeno avrà quasi tutta la rosa a disposizione, ma occhio alla possibile cessione di Calhanoglu: spunta lo scambio decisivo con la Lazio.

La dirigenza nerazzurra ha intenzione di rivoluzionare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter è pronto per iniziare ufficialmente la nuova avventura con il club milanese: dopo i mesi a Parma, subito è stato chiamato dal presidente Marotta per il post Simone Inzaghi. Spunta un nuovo affare a centrocampo in caso di addio di Calhanoglu: ecco la mossa a sorpresa.

Calciomercato Inter, l’intreccio dalla Capitale: spunta l’affare a centrocampo

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per innalzare il tasso tecnico della rosa dell’Inter. Un momento decisivo per continuare a pensare al futuro dopo l’addio a sorpresa di Inzaghi. Ora arriverà una nuova rivoluzione a centrocampo: ecco l’innesto a centrocampo.

Come svelato da SportMediaset Calhanoglu ha ricevuto un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Il centrocampista turco potrebbe anche dire addio all’Inter per iniziare una nuova avventura, ma nel frattempo il presidente Marotta ha messo gli occhi sul centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Il patron Lotito vorrebbe l’intera somma della clausola pari a 50 milioni di euro, ma il club nerazzurro potrebbe pensare all’inserimento di qualche contropartita tecnica come Valentin Carboni o Pio Esposito.

Un intreccio decisivo in vista della prossima stagione per continuare a sognare in grande. Rovella sarebbe il perfetto sostituto del turco che è pronto a fare le valigie in vista della prossima stagione. Con Simone Inzaghi ha vissuto le migliori stagioni della sua carriera, ma dopo diverse stagioni in nerazzurro potrebbe arrivare anche la cessione.

Possibile affare con la Lazio per rinforzare il centrocampo nerazzurro inserendo giovani italiani di assoluto valore. Un momento decisivo per continuare il percorso di crescita dopo le ultime quattro stagioni con Simone Inzaghi. Rovella è finito ormai da tempo nel mirino delle milanesi: ora potrebbe arrivare la firma ufficiale in vista della prossima stagione.