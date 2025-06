Il nuovo Milan di Allegri: 5 italiani per la Seconda stella

Le ultime sui rossoneri nel nuovo appuntamento di TI AMO CALCIOMERCATO

Il Milan vuole rifarsi il look, rivoluzionare o quasi la rosa che l’anno scorso ha chiuso la stagione all’ottavo posto. Un disastro rispetto alla storia e al blasone del club rossonero, che ha deciso di ripartire da Allegri, allenatore del penultimo Scudetto, e finalmente da un Ds credibile come Tare.

Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, il nostro Maurizio Russo ci ha illustrato quello che potrebbe essere il nuovo Milan. Il Milan che verrà, quello nascente dalle ceneri del vecchio e senza i cosiddetti senatori da Leao a Maignan passando per Theo Hernandez. Senza dimenticare Pulisic e Reijnders, quest’ultimo già ufficialmente al Manchester City.

Il nuovo Milan di Allegri formato tricolore: da Chiesa a Retegui per il sogno Seconda stella

L’obiettivo di partenza sarà la qualificazione in Champions, il sogno lo Scudetto. Lo Scudetto della Seconda stella. “L’addio di Reijnders ha chiarito che nessuno è incedibile e altri big come Maignan, Theo Hernandez e persino Leao potrebbero fare le valigie – ha spiegato Russo – In entrata si punta soprattutto sugli italiani: da Carnesecchi in porta a Cambiaso sulla fascia passando per Ricci in mediana fino ad arrivare a Chiesa e Retegui in attacco”.

Grandi obiettivi, grandi ambizioni per il Milan nascente: “Sarà un mix di forza ed esperienza, leggasi Modric, provando a sfruttare le occasioni che proporrà il mercato, come Kiwior e Zinchenko dall’Arsenal o Garnacho dal Manchester United”.

Per Russo, infine, sono “molto complicate le piste che portano a Gila e Rabiot“, entrambi profili graditissimi sia ad Allegri che a Tare. Il difensore spagnolo è valutato 40/50 milioni dalla Lazio, mentre il francese ex Juve sembra intenzionato a rimanere a Marsiglia.