Calafiori ritorna in Serie A: è l’affare Scudetto

Il difensore potrebbe a sorpresa lasciare l’Arsenal per ripartire dal nostro campionato. Un club ci pensa per rinforzare il reparto difensivo

Dopo una stagione sicuramente importante con l’Arsenal, il futuro di Calafiori è tutto da scrivere. Si parla con insistenza di un suo possibile ritorno nel nostro campionato. La sua disponibilità c’è, ma si devono concretizzare alcune situazioni che ad oggi sono tutte da verificare. Si tratta comunque di una pista da seguire con molta attenzione nel corso del calciomercato estivo e per questo motivo ci attendiamo delle novità in davvero poco tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni, una big di Serie A avrebbe messo nel mirino Calafiori per il prossimo calciomercato. Si tratta di una ipotesi da seguire con attenzione e molto dipenderà anche dalla volontà del centrale di ritornare nel nostro campionato. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci potrà essere l’opportunità di riportare Calafiori in Serie A.

Calciomercato: Calafiori in Serie A, con chi firma

La volontà di Calafiori è sempre quella di restare in un club competitivo per continuare il percorso di crescita iniziato ormai diverso tempo fa. Per il momento siamo in una fase di ipotesi perché non c’è nessuna trattativa concreta. Ma l’Arsenal sembra essere disposta a lasciarlo partire davanti ad una proposta importante.

E, secondo le informazioni de IlMilanista, il Milan non ha assolutamente mollato la possibilità di andare a prendere Calafiori nel prossimo calciomercato. Per il momento si tratta di una ipotesi. Non c’è alcuna trattativa in corso e quindi bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro. È un qualcosa da seguire con attenzione visto che c’è la possibilità da parte dei rossoneri di dare ad Allegri un profilo di assoluto livello oltre che aumentare lo zoccolo duro italiano.

Per adesso è una ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro. Calafiori rappresenta una possibilità per il Milan e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane di calciomercato per capire come si evolverà la situazione. Di certo i rossoneri sono alla ricerca di un giocatore come Calafiori e per questo motivo resta una possibilità da tenere in considerazione soprattutto se ci dovesse essere il via libera di Allegri.