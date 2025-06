Terremoto Inzaghi, ha già chiuso: spuntano le dimissioni

L’ex allenatore dell’Inter si impone immediatamente all’Al-Hilal: cambiano subito le strategie di mercato degli arabi

“A nome mio e dello staff siamo molto onorati di essere qui con grande entusiasmo e voglia di vincere, che è la cosa più importante”. È iniziato con queste parole il primo discorso di Simone Inzaghi nello spogliatoio dell’Al-Hilal, compagine arabe in cui ha deciso di proseguire la propria carriera.

L’allenatore piacentino smaltirà quindi lontanissimo dall’Italia l’enorme delusione per la conclusione della sua avventura sulla panchina dell’Inter. In nerazzurro ha infatti concluso prima con la volata scudetto persa a favore del Napoli, e poi soprattutto con il pesantissimo ko in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Lo 0-5 di Monaco di Baviera ancora brucia nella mente di Inzaghi che si prepara a ripartire in un contesto completamente diverso. Inserito nel girone con Pachuca, Real Madrid e Salisburgo, l’Al-Hilal guidato dall’allenatore italiano riprenderà la propria corsa dall’imminente Mondiale per Club che vedrà il via in questa nuova veste nei prossimi giorni.

In questo primo scorcio di giugno c’è stata inoltre la possibilità di metter mano anche al mercato in entrata, proprio per favorire le compagini impegnate nella nuova competizione dopo una stagione lunga e logorante. A proposito delle decisioni in merito alla campagna acquisti è già arrivata una scelta di Inzaghi.

Calciomercato, Inzaghi chiude le trattative dell’Al-Hilal: la richiesta

A proposito del mercato dell’Al-Hilal pare sia già arrivata una decisione forte da parte dell’allenatore italiano.

Stando a quanto evidenziato dall’account X ‘AbiLatifa’: “Inzaghi ha chiesto di chiudere tutte le trattative e di rinviarle all’estate”. A questo però aggiunge anche ulteriori novità relative alle dinamiche interne del club saudita: “La cosa più importante, come ho detto, è che la dirigenza presentino le dimissioni entro quella data. Li ringraziamo per tutto quello che ci hanno dato”.

Intanto i prossimi impegni della società biancoblu saranno quelli relativi al Mondiale per Club con l’esordio contro il Real Madrid del prossimo 18 giugno.