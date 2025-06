Nazionale, non solo Mourinho: altra suggestione incredibile per il ruolo di CT

Il casting per la panchina dell’Italia prosegue dopo il no di Ranieri e le difficoltà di arrivare a Pioli: Gattuso ora è in pole, ma le suggestioni si sprecano

Si è aperto nuovamente il casting per la panchina della Nazionale. Dopo l’esonero di Spalletti annunciato domenica in conferenza a Coverciano dallo stesso, ormai ex, ct Gravina ha dato il via all’operazione Claudio Ranieri. La strada sembrava in discesa, ma alla fine il tecnico e dirigente della Roma ha deciso di declinare la proposta del presidente della Figc. Una bella botta da digerire, visto che di alternative in grado di offrire garanzie non ce ne sono molte. Anzi, forse nessuna.

Per questo la scelta del nuovo commissario tecnico si presenta molto complicata: Pioli era la prima alternativa, ma è in parola con la Fiorentina e potrebbe rispettare l’impegno con i viola. Si è aperta quindi la possibilità di vedere uno dei campioni del mondo del 2006 diventati nel frattempo allenatori. Daniele De Rossi, Fabio Cannavaro o Gennaro Gattuso che è diventato il favorito. I contatti con l’ex Hajduk proseguono, è sceso in campo anche Buffon. Ma nel frattempo sono continuate a spuntare anche varie suggestioni, come ad esempio quella rilanciata da Matteo Moretto e Dagospia, ovvero José Mourinho.

Con lo Special One non ci sarebbero stati contatti diretti, solo un’idea per ora difficilmente percorribile anche per questioni di ingaggio. Servirebbe un lavoro importante di concerto con gli sponsor per alzare la posta da quel punto di vista e strapparlo al Fenerbahce. Ma sui social è spuntata un’altra incredibile suggestione che porta a un altro ‘salvatore’ di professione, Davide Ballardini.

Ballardini in Nazionale, Pistocchi lancia l’incredibile suggestione

A lanciare la clamorosa ipotesi è Maurizio Pistocchi attraverso il proprio profilo X. “Con onestà e tranquillità, penso che chi ritiene che il selezionatore della Nazionale non serva a niente si sbaglia. Al contrario, visto che l’allenatore della Nazionale deve fare molto con poco tempo a disposizione, servirebbe un allenatore bravissimo. Uno che faccia miracoli con squadre poco competitive, che sappia cambiare ruolo ai giocatori e li faccia diventare importanti, che cerchi sempre di giocare a calcio. Uno come Davide Ballardini”, scrive il giornalista nel post.

Ovviamente si tratta di un suo ‘consiglio’, di un profilo che sarebbe simile a quello di Claudio Ranieri, in grado appunto di rimettere in piedi la baracca in pochissimo tempo sistemando i vari tasselli che in questi due anni sono rimasti in disordine. Il mister ravennate non siede in panchina da maggio 2024, dalla fine dello scorso campionato in cui non è riuscito a salvare il Sassuolo nelle ultime 12 partite.