Milan, doppio rinforzo dalla Premier: incontro con l’agente

Il Milan si sta muovendo per un doppio rinforzo che arriva direttamente dalla Premier League. C’è l’incontro con l’agente che può dare una spinta importante a questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i rossoneri il futuro resta tutto da scrivere e questo è tempo di grandi manovre, come si suole dire. C’è tanta carne a cuocere, dal momento che molto è cambiato e tanti profili hanno il futuro fortemente incerto. Basti pensare a quanto sta accadendo con Theo Hernandez, che si sta avvicinando all’Atletico Madrid, o con Rafa Leao. Allegri ne voleva fare un perno del suo Milan, ma a quanto pare è ferma la volontà da parte del calciatore di salutare per provare nuove esperienze. Ovviamente, però, per non ripetere quanto successo l’anno scorso, serve alzare il livello della rosa.

Proprio tenendo conto di quanto detto fino a questo momento, sommandolo alla cessione ormai ufficializzata di Reijnders al Manchester City, c’è tanta preoccupazione tra i tifosi. Adesso, però, arrivano delle notizie che rappresentano una svolta significativa, dal momento che è andato di scena l’incontro con un agente di due calciatori che possono arrivare direttamente dalla Premier League. Andiamo a vedere le ultime notizie significative che arrivano da questo punto di vista, augurando a tutti una buona lettura.

Due innesti dalla Premier League? Incontro con l’agente a casa Milan

Sono tanti i profili di cui questa squadra ha bisogno. Reijnders ha salutato, Theo Hernandez potrebbe seguirlo al pari di Maignan e Leao. Senza dimenticare Musah, un esubero e nel mirino del Napoli. A quanto pare, però, arriva un importante aggiornamento direttamente da PianetaMilan. A quanto pare, infatti, in casa Milan è arrivato Gabriele Giuffrida, noto agente e che vanta tra i suoi assistiti ben due calciatori del Tottenham, vale a dire da una parte Guglielmo Vicario e dall’altra Radu Dragusin.

Si tratterebbe di due profili che potrebbero entrare nel mirino del Milan ed hanno una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Vicario potrebbe essere un più che degno erede di Mike Maignan in caso di partenza di quest’ultimo, mentre il centrale potrebbe andare a completare la linea di difesa del Milan. Soprattutto tenendo conto che non è assolutamente scontata la permanenza di Thiaw e di Tomori.

Dragusin e Vicario sarebbero dunque due grandi rinforzi per il Milan, dal momento che hanno delle prospettive importanti e potrebbero garantire dei passi in avanti importanti. Pur giocando in Premier League, sono due profili che hanno conosciuto la Serie A. Il primo con il Genoa ed il secondo con l’Empoli.