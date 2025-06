Milan, bufera dopo l’addio di Reijnders: “Club di seconda fascia”

Il centrocampista va al Manchester City, per molti è il segnale definitivo di un ridimensionamento del Diavolo: succede di tutto sui social

Era nell’aria già da diversi giorni, la notizia diventa ufficiale adesso. Tijani Reijnders è un nuovo giocatore del Manchester City, addio al Milan da parte dell’olandese che si unisce alla truppa di Guardiola.

Una cessione ben remunerata, per i rossoneri, che tra parte fissa e bonus incasseranno circa 70 milioni di euro, ma è innegabile che si tratti, dal punto di vista tecnico, di un addio doloroso. Un addio che in qualche modo sancisce, secondo più di qualcuno, un netto ridimensionamento da parte del club.

Il giornalista di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, spiega sui social come “la logica del bilancio ha prevalso” e che il Milan sia ormai “di fatto un club di seconda fascia“. Aggiungendo che la cessione di Reijnders è stata poco azzeccata così come “la gestione di Maignan è stata disastrosa“. Gli fanno eco diversi commentatori su ‘X’, inferociti per la piega che sta prendendo il mercato del Diavolo:

Era l’unico da tenere a qualsiasi costo, ma la logica del bilancio ha prevalso. Il Fondo, qualunque Fondo, ragiona su rendimenti ed effetti a breve termine. E questa era l’opzione più facile per il Milan. Di fatto, un club di seconda fascia. https://t.co/swoyzBGalc — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) June 11, 2025

Per inciso, dire che la gestione di Maignan da parte del Milan è stata disastrosa, non significa che invece con altri calciatori sia stata azzeccata. Tipo Theo o le cessioni di Reijnders e Musah. Insomma, esaltare o criticare sempre e comunque un club è sbagliato. Vale per tutti — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) June 11, 2025

Testimoni di uno scempio…#Reijnders — Marco Vita (@VitaMarko83) June 11, 2025

Quindi ad oggi abbiamo solo venduto e preso Modric a 0 senza NESSUN’ALTRA ripeto NESSUN’ALTRA trattativa in stato anche solo avanzato?@acmilan vi svegliate o l’anno prossimo a centrocampo giochiamo io e i primavera?#Milan #Reijnders #Modric — IlMilanino👹⭐ (@ilmilaninoo) June 11, 2025

#Maignan, #Leao, #TheoHernandez, #Reijnders. Uno è già andato, gli altri tre molto probabile. Direi che la credibilità del progetto #Milan di #Allegri sta iniziando con un successone. Praticamente i 4 migliori. 😂🤣🤡#Nonsolomercato — Marco Cantini 🖤⭐💙⭐ (@Triplete_1908) June 9, 2025

Fate schifo, società imbarazzante — vivosoloperte❤️🖤 (@unicoamore6) June 11, 2025

Adesso avanti tutta con i rimpiazzi da 15/20 mln per poi cacciarli in tutti i modi il prossimo anno 💪 — Il Samurai (@NickySamurai) June 11, 2025

Si respira un clima piuttosto pesante, insomma, per usare un eufemismo attorno ai rossoneri. Si attende adesso la risposta per quanto concerne il mercato in entrata, per capire quali potranno essere le prospettive della squadra di Allegri.