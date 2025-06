La Serie A gioca all’estero: c’è la data UFFICIALE

Nuove frontiere per il torneo nostrano, concrete possibilità di disputa di un match al di fuori dei confini: l’ipotesi prende piede, tutti i dettagli

Dopo aver esportato all’estero il nostro calcio con la Supercoppa italiana, in varie modalità, da anni si parla dell’eventualità di giocare delle partite di campionato al di fuori dell’Italia. Un evento che potrebbe essere particolarmente vicino, stando a quanto viene riportato in queste ore.

L’indiscrezione in merito arriva nello specifico dal ‘The Athletic’, in Inghilterra, che spiega come la Lega Serie A sia in trattativa per far disputare in Australia la sfida tra Milan e Como della prossima stagione. Non sarebbe soltanto una prima volta per il campionato italiano, ma anche una prima volta in assoluto per una partita di un campionato europeo disputata in un territorio diverso da quello nazionale.

Si ragiona sul match tra rossoneri e lariani, che dovrebbe avere luogo, nel programma della 24esima giornata, nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026. Si sa già che in quei giorni San Siro non sarà disponibile per disputare la partita, dato che venerdì 6 febbraio ci sarà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina d’Ampezzo. L’ipotesi di cui si sta discutendo è quella di far giocare Milan-Como nella città di Perth. Il tema sarà sicuramente dibattuto a lungo nelle prossime settimane, alla ricerca di un accordo che avrebbe una portata epocale, segnando un prima e un dopo nel mondo del calcio e aprendo verosimilmente la strada, con il passare del tempo, ad altre esperienze di questo genere.