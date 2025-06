DIRETTA Europei Under 21, Italia-Romania: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Anton Malatinsky’ tra gli Azzurrini di Nunziata e i Tricolorii di Pancu in tempo reale

L’Italia Under 21 affronta i pari età della Romania a Trnava in una gara valida per la prima giornata del Gruppo A degli Europei di categoria. Una sfida che fa seguito al match di apertura tra i padroni di casa della Slovacchia e la Spagna, che sarà diretta dall’arbitro greco Fotias.

Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo aver vinto il girone A di qualificazione con sei vittorie e quattro pareggi, davanti alla Norvegia e Irlanda. Servirebbe una vittoria per iniziare bene il percorso, anche se è sempre mancata nelle ultime cinque uscite tra gare ufficiali ed amichevoli, in cui sono stati collezionati quattro pari ed una sconfitta contro l’Olanda.

Dall’altro lato i Tricolorii di Daniel Pancu, a loro volta, si sono piazzati al primo posto del gruppo E davanti alla Finlandia (che poi ha strappato il pass per la Slovacchia attraverso i playoff). Nell’ultimo test match di settimana scorsa contro la Georgia è arrivato un successo di misura. L’ultimo precedente tra queste due Nazionali è una amichevole del 2021, con l’Italia che rimontò da 0-2 a 4-2.

Formazioni UFFICIALI Italia Under 21-Romania Under 21 e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 e in streming su smartphone, pc e tablet sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Anton Malatinsky’ tra Italia Under 21 e Romania Under 21 live in tempo reale.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi; Koleosho, Gnonto. CT Nunziata

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Grameni, Akdag, Corbu; R. Ilie, Munteanu, Stoica. CT Pancu

ARBITRO: Vasilios Fotias (Grecia)