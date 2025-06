Adesso è UFFICIALE il ritorno all’Inter: “Ha accettato l’offerta”

Confermata la notizia di queste ore: “Vado in uno dei club più famosi d’Europa”

È arrivata l’ufficialità del suo passaggio all’Inter. Annuncio della Federcalcio, confermate le notizie delle scorse ore.

Sarà Aleksandar Kolarov il vice di Cristian Chivu. Il serbo lascia la guida della Serbia Under 21 per far ritorno in nerazzurro, dove ha chiuso la sua carriera da calciatore. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato la Federazione serba con una nota.

“L’allenatore della nazionale giovanile, Aleksandar Kolarov, ha accettato l’offerta di entrare a far parte dello staff tecnico della famosa squadra italiana, finalista della Champions League di quest’anno, dell’Inter, in qualità di primo assistente allenatore.

(…) Nonostante il suo impegno con la Federazione sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato un alto livello di professionalità, dedizione ed entusiasmo nel lavorare con i giovani giocatori della nazionale. Il suo passaggio a uno dei più grandi club europei è la prova che è un esperto emergente e un uomo che ha il potenziale per lasciare un segno profondo”, ha concluso la Federcalcio.

Inter, Kolarov sarà il vice di Chivu: “Offerta improvvisa ma molto significativa”

“Non è stata una decisione facile – le parole di Kolarov dopo l’annuncio della Federazione serba – Desidero ringraziare la Federazione calcistica per la fiducia che mi ha dimostrato.

Ho accettato un’offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell’Inter, uno dei club più famosi d’Europa – ha aggiunto – Me ne vado con grande rispetto e gratitudine, ma anche entusiasta per le nuove sfide che mi attendono”.