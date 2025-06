Milan, nel mirino il nuovo Leao: 35mln per beffare il Napoli

Il Milan si sta muovendo con interesse sulle tracce, a quanto pare, del nuovo Rafa Leao. In tal senso sono pronti 35 milioni di euro per beffare il Napoli per questo talento purissimo di cui si parla benissimo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i rossoneri sono ore a dir poco caldo, dal momento che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno dando sin da subito dei segnali importanti sulla volontà di riportare in auge il nome di questo club, che da anni è in costante affanno. Ovviamente, però, i principali nuvoloni che ci sono all’orizzonte riguardano la spinta che molti big di questa rosa stanno spingendo per andar via. Da Theo Hernandez fino ad arrivare a Mike Maignan, senza ovviamente dimenticare Rafa Leao. Forse il caso più spinoso in senso assoluto.

Il portoghese, infatti, come è noto è nel mirino del Bayern Monaco ed ha espresso fortemente, a quanto si legge, la volontà di cambiare aria e di andare via. Da questo punto di vista per il Milan sarà fondamentale trovare un calciatore capace di prendere il posto dello stesso Leao. Ancor di più se si tiene conto del fatto che Allegri lo aveva indicato come il profilo centrale nel suo progetto. Da questo punto di vista, ci sono delle novità importanti da segnalare. A quanto pare, infatti, il Milan si sta muovendo su un calciatore che da tempo è nel mirino del Napoli.

Milan, ecco il nuovo Leao per Allegri: servono 35 milioni per lui

Sulla fascia sinistra d’attacco servirà un profilo capace di strappare e di incidere. Che sia Rafa Leao o un altro. A quanto pare, però, consapevole del fatto che è concreto l’interesse del Bayern Monaco, il Milan si sta guardando attorno. E stando a quanto raccontato da TeamTALK, ha messo adesso seriamente nel mirino il nuovo astro nascente del Betis Siviglia. Si tratta di Jesus Rodriguez, attaccante dal potenziale enorme e che ha dimostrato dei colpi impressionanti.

Si tratta di un classe 2005 che quest’anno ha iniziato a giocare con una certa continuità, mettendo in mostra tutte quelle che sono le sue qualità. Ha collezionato in questa stagione 32 partite ed ha totalizzato 3 gol. Nonostante la giovane età, dimostra una grande personalità ed ha un fisico importante, dal momento che è alto 185 cm. Jesus Rodriguez ha un contratto con il Betis fino al 2029 in cui è presente, a quanto si legge, una clausola rescissoria.

Il valore della stessa è pari a 35 milioni di euro e difficilmente il Betis scenderà sotto questa cifra. Il Milan, dunque, se intende superare il Napoli nella corsa a questo talento spagnolo, sa quanto deve sborsare.