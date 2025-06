Accoltellato in casa: il dirigente è in gravi condizioni

L’ex difensore è stato ferito da un’arma da taglio vicino al cuore. Ora è ricoverato

Il mondo del calcio è scosso dalla notizia che ha come protagonista il dirigente, trovato accoltellato all’interno della propria abitazione.

Risulta essere in gravi condizioni Daniel Congré, ex difensore francese (Tolosa, Montpellier e Digione) e attuale coordinatore sportivo del Lione ora di proprietà dell’americano Textor. Stando a ‘RMC Sports’, il quarantenne è stato ritrovato privo di sensi e sanguinante nella sua villa di Perols.

Ambulanza, vigili del fuoco e polizia sono giunti immediatamente sul posto, trovando il dirigente del Lione gravemente ferito da un’arma da taglio in prossimità del cuore.

Ritiratosi nel 2024 con all’attivo 490 presenze in Ligue 1 e 4 in Champions League, Condré è stato ricoverato al nosocomio universitario di Montpellier, situato vicino alla sua abitazione. È in condizioni serie, ma stabili.