PAGELLE E TABELLINO ITALIA-MOLDAVIA 2-0: Raspadori toccasana, Spalletti quanta sofferenza

Voti e giudizi del match del Mapei Stadium valido per la seconda partita di qualificazioni ai Mondiale 2026 per gli Azzurri

Italia

Donnarumma 6

Di Lorenzo 6

Bastoni 5,5

Ranieri 6. Dall’83’ Coppola

Cambiaso 6

Frattesi 5,5

Ricci 5,5. Dal 46′ Barella 6

Tonali 6,5

Dimarco 6,5. Dal 46′ Orsolini 6

TOP Raspadori 7. Dal 77′ Maldini 6

Retegui 5,5. Dal 71′ Lucca 6

Ct: Spalletti 5,5

Nella ‘sua’ Sassuolo Raspadori torna decisivo, sbloccando una partita che si stava incredibilmente complicando e rischiava di diventare l’ennesimo incubo. Con un po’ di disordine, ma ci crede sempre, è vivo e in partita. Non benissimo il centrocampo così come Bastoni, che si dimostra ancora un po’ scarico e disattento soprattutto sui cross avversari. Per Spalletti neanche la gioia di una chiusura convincente, oltre che vincente. Partita poco spettacolare, con un po’ di fortuna senza sul fuorigioco moldavo. L’Italia anche stasera subisce e soffre davvero troppo. E due gol sono veramente pochi.

Moldavia

Avram 6

Platica 5,5

Baboglo 5

Mudrac 5,5

Dumbravanu 6

Reabciuk 5,5

Caimacov 5,5. Dal 66′ Stina 6

Ionita 6. Dal 72′ Dros 5,5

Bodisteanu 5. Dal 58′ Motpan 5,5

Postolachi 6. Dal 66′ Perciun

Nicolaescu 6. Dal 72′ Damascan

Ct: Clescenco 6,5

Arbitro: Urs Schnyder (SWE) 6

La Moldavia gioca in realtà una buonissima partita con i mezzi a disposizione, anzi crea più di qualche occasione in cui impegna pure Donnarumma. In ripartenza è spesso brava a eludere la pressione azzurra sconclusionata. Era pure andata in vantaggio, ma il fuorigioco cancella l’1-0. Senza punti, ma con ottime sensazioni.

Il tabellino di Italia-Moldavia 2-0

Marcatori: 40′ Raspadori (I), 50′ Cambiaso (I)

Ammoniti: Nicolaescu (M), Frattesi (I)

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri (dall’83’ Coppola); Cambiaso, Frattesi, Ricci (45′ Barella), Tonali, Dimarco (45′ Orsolini); Raspadori (dal 77′ Maldini), Retegui (dal 71′ Lucca).

A disp.: Meret, Carnesecchi, Coppola, Rovella, Gatti, Maldini, Udogie, Casadei, Rugani, Lucca.

Ct: Spalletti.

Moldavia (5-4-1): Avram; Platica, Baboglo, Mudrac, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov (dal 66′ Stina), Ionita (dal 72′ Dros), Bodisteanu (58′ Motpan), Postolachi (dal 66′ Perciun); Nicolaescu (dal 72′ Damascan).

A disp.: Straistari, Cojuhar, Bors, Posmac, Dros, Damascan, Motoc, Stefan, Stina, Perciun, Bitca.

Ct: Clescenco.

Arbitro: Urs Schnyder (SWE)

Note: un Mapei quasi totalmente esaurito nella serata d’addio a Spalletti: gli spettatori presenti era 18.771, per un incasso di 420.934 euro. Sugli spalti anche parecchie decine di tifosi moldavi.