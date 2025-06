No ufficiale all’Inter, subito problemi per Chivu

Le ultime sul club nerazzurro: il punto della situazione dopo il rifiuto che arriva direttamente dall’Argentina

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, Beppe Marotta e il suo team di lavoro hanno dovuto muoversi in fretta e in furia per mettere le mani su un nuovo allenatore.

La caccia al mister non è stata, però, per nulla facile e le resistenze del Como per Fabregas, hanno portato l’Inter a virare su Cristian Chivu, non proprio una prima scelta. Così nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità: prima il rumeno ha rescisso con il Parma, poi si è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2027 a 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Ora è iniziato la ricerca per arricchire il suo staff, che dovrà essere all’altezza della situazione. L’ex difensore ha dunque pensato a Walter Samuel, oggi assistente di Lionel Scaloni nella Nazionale Argentina.

Inter, niente ritorno di Samuel: c’è l’annuncio ufficiale dall’Argentina

E’ stato così proprio il Commissario tecnico dei sudamericani a chiudere a questa possibilità: “Chivu, suo amico e compagno di squadra, ha chiamato per sapere se voleva unirsi a lui all’Inter, il club dove ha fatto carriera – ha affermato Scalroni nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Colombia -. Walter ha apprezzato la chiamata, l’Inter è il club dove ha vissuto gran parte della sua carriera; ma ha un impegno con noi”.

Parole dunque chiudono definitivamente la porta ad un ritorno di Walter Samuerl all’Inter: “La dice lunga su di lui il fatto che abbia scelto di rimanere – prosegue Scaroni -. Da parte mia, lo ringrazio perché è un segno di affetto e professionalità. La questione è chiusa”. Chivu adesso dovrà guardare altrove per arricchire il suo staff. Nelle scorse ore si era parlato anche di Giovanni Martusciello. Anche questa ipotesi però sta riscontrando dei problemi.