Marotta non abbassa l’asticella: “Inter orgogliosa di Chivu”

Le dichiarazioni del numero uno dei nerazzurri dopo l’ufficialità del nuovo tecnico. Ecco le sue parole ai microfoni di Calciomercato.it

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta, a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli alla libreria Rizzoli della Galleria di Milano, ha parlato anche ai microfoni di Calciomercato.it sulla scelta di Chivu per il dopo Inzaghi dopo l’ufficialità arrivata nel pomeriggio del tecnico rumeno.

“C’è l’orgoglio di aver legato un nome storico alla panchina dell’Inter – esordisce il numero uno dei nerazzurri -. Credo che le società di calcio moderne devono coltivare questo aspetto, certi personaggi sono pieni di valori che poi ti permettono di raggiungere determinati risultati sportivi. Quindi siamo orgogliosi, felici e soddisfatti di questa scelta”.

Inter, Marotta: “Giochiamo per vincere”

Con Chivu in panchina non si abbassano di certo le aspettative dell’Inter: “Gli obiettivi saranno i soliti, è la storia dell’Inter che lo dice. L’Inter partecipa a ogni competizione per vincere, poi se vinceranno gli altri com’è successo quest’anno. ci toglieremo il cappello. Dobbiamo però ricordare ancora una volta che arrivare lassù in alto non è semplice e non tutti ci sono riusciti in questi ultimi anni“.