Juve, primo innesto dall’Atletico: lo scambio è la chiave

La Juventus sta cercando dei profili da consegnare nelle mani di Igor Tudor per la prossima stagione. In tal senso, la società ha messo gli occhi in casa Atletico Madrid, con lo scambio che può sbloccare l’affare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i bianconeri questa estate sarà cruciale ed il margine di errore è minimo. La pazienza dei tifosi, da questo punto di vista, si è esaurita, dal momento che un club di questo livello non può accontentarsi di esultare per un quarto posto conquistato. E soprattutto non può accettare una squadra che a gennaio veda già lontanissima la zona Scudetto. Da questo punto di vista, l’incertezza di questi giorni non trasmette certamente garanzie a riguardo ed anzi fa comparire dei nuvoloni all’orizzonte.

A quanto pare stanno crescendo le possibilità di vedere una conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Anche per assenza di alternative concrete dopo che sono sfumate le piste che portavano prima ad Antonio Conte e poi a Gian Piero Gasperini. Adesso arriva una sorpresa che sa tanto di importante punto di svolta. Il primo innesto per la nuova Juventus può arrivare dall’Atletico Madrid ed in tal senso le parti potrebbero presto mettersi al tavolino per trovare la quadra. La chiave per sbloccare questo affare può essere rappresentata dallo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus ed Atletico Madrid, scambio possibile? Le ultime notizie a riguardo

I colchoneros sono da sempre una società molto attiva sul calciomercato. Con Diego Pablo Simeone che è lì ormai da più di un decennio, è fondamentale inserire nuovi calciatori per dare nuovi stimoli. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, continua ad esserci un forte interesse da parte proprio dell’Atletico Madrid nei confronti di Andrea Cambiaso, che continua ad essere al centro di tante voci di calciomercato. Con il Manchester City in prima linea.

A quanto pare, infatti, Simeone ha individuato nel laterale ex Bologna e Genoa il profilo ideale per il suo gioco ed attenzione, da questo punto di vista, alla soluzione rappresentata dallo scambio che potrebbe accontentare tutte le parti in causa. A quanto pare, infatti, cedere Cambiaso non è una priorità per la Juventus ma potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative con gli spagnoli nel caso in cui dovessero inserire nei dialoghi il nome di Nahuel Molina.

L’argentino, infatti, a quanto pare, non rientra più nei piani di Simeone ed è da tempo accostato, tanto in Spagna quanto in Italia, alla Juventus. Attenzione, dunque, a questa pista che potrebbe riservare delle sorprese non di poco conto. E che potrebbe diventare infuocata.