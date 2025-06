Italia-Moldavia 2-0, ma che fatica: Spalletti lascia con una vittoria e tantissimi dubbi

L’Italia vince ma non convince affatto: brutta prestazione degli Azzurri che soffrono la Moldavia e si sbloccano solo grazie ai guizzi di Raspadori e Cambiaso

Una brutta Italia vince contro la Moldavia nella seconda partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Si sblocca così la classifica degli Azzurri, ma Spalletti lascia una Nazionale con tantissimi dubbi e punti interrogativi.

Gli Azzurri si sono imposti con il risultato di 2-0, ma soffrendo soprattutto nel primo tempo e senza cancellare le scorie della pesantissima sconfitta rimediata in Norvegia. L’ultima Nazionale di Spalletti non entusiasma affatto al Mapei Stadium di Reggio Emilia e rischia addirittura di andare sotto (gol annullato a Nicolaescu per fuorigioco.

Poi prima della fine del primo tempo, al minuto 40, la sblocca Raspadori. Ad inizio ripresa Cambiaso segna il secondo gol. L’Italia, che era chiamata quantomeno a provare una goleada per la differenza reti nel girone, rallenta e non trova altri gol e vince con solo due reti di scarto. Nel finale di partita tornano ad attaccare gli ospiti. Spalletti lascia così con tantissimi dubbi, che saranno tutti ereditati dal suo successore.

ITALIA-MOLDAVIA 2-0: 40′ Raspadori, 50′ Cambiaso

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia 12; Israele 6; Italia ed Estonia 3; Moldavia 0.