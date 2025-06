Italia, bocciato anche un titolarissimo: “Si sta facendo bullizzare”

Anche un big e titolarissimo della Nazionale finisce nel mirino. L’Italia continua a non convincere nonostante il successo sulla Moldavia

L’Italia vince ma non convince. Tutt’altro. Gli Azzurri hanno superato la Moldavia, soffrendo però nel primo tempo e salvandosi solo grazie alla posizione di fuorigioco di Nicolaescu che aveva realizzato lo 0-1. Poi l’hanno decisa Raspadori e Cambiaso con un gol per tempo.

Spalletti lascia così con una vittoria, ma sul banco degli imputati adesso non c’è solo lui. Sono infatti diversi i big della Nazionale che hanno deluso, anche questa sera nonostante il successo. Alessandro Bastoni, in particolare, ha sofferto in marcatura proprio su Nicolaescu, l’autore dello 0-1 ospite poi annullato per fuorigioco ad inizio partita. Il centrale dell’Inter, reduce dalla pesantissima sconfitta in finale di Champions League, è stato tutt’altro che brillante. La sua prestazione non è passata inosservata.

Italia, anche Bastoni nel mirino: “Difesa horror”

Il titolarissimo della Nazionale e big dell’Inter vice campione d’Europa ha confermato anche questa sera il suo momento no. Ecco le reazioni social dei tifosi Azzurri.

Rugani è più forte di Bastoni. — Mister⚽⚽⚽ (@RiccardoRizzola) June 9, 2025

In questo momento Rugani farebbe più bella figura di bastoni lì dietro Orribile — 🤍🖤🩷 (@38bianconero) June 9, 2025

qualcuno salvi bastoni — r o x 🍂 (@lovesetmefree) June 9, 2025

Di Lorenzo Ranieri Bastoni Di Marco: difesa horror! #ItaliaMoldova — @marco.di.rocco (@marcodiroccov) June 9, 2025

Quindi Bastoni alla fin dei conti non è più forte di Maldini? — Alessandro (@alessandropii) June 9, 2025

Questi alcuni dei tweet raccolti su X: anche Alessandro Bastoni, uno dei big di questa Nazionale, delude i tifosi nonostante l’avversario non al livello dell’Italia.