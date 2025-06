Inter, primo regalo per Chivu: Juve anticipata

Una crescita esponenziale nel campionato spagnolo prima di volare in Serie A. L’Inter è molto interessata al giocatore spagnolo pronto per Chivu: l’intreccio

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per allestire una rosa super competitiva in casa Inter. Svolta decisiva per continuare a sognare in grande dopo la rivoluzione a partire dall’allenatore. Chivu sarà ufficializzato nelle prossime ore per iniziare così la sua nuova avventura alla guida dei nerazzurri: ormai ci siamo per un nuovo affare in difesa.

Nuovo affare di calciomercato in casa Inter nel giorno dell’ufficialità di Chivu come nuovo allenatore nerazzurro. Un momento decisivo per pensare subito ai prossimi innesti di spessore internazionale: può arrivare subito a Milano. Una svolta decisiva per sognare in grande con l’arrivo dell’allenatore romeno, che si è messo in luce negli ultimi mesi alla guida del Parma. Un cambiamento repentino anche per la sua carriera da allenatore dopo aver giocato in piazze blasonate come calciatore. Spunta il nuovo intreccio dalla Spagna superando il forte interesse anche della Juventus.

Calciomercato Inter, l’intreccio in Serie A: arriva il difensore per Chivu

Una nuova mossa sul fronte calciomercato proveniente dalla Spagna. Spunta l’affare di caratura internazionale per ambire subito a grandi palcoscenici. L’Inter tornerà al lavoro per preparare le sfide del Mondiale per Club, ma ci sarà in panchina Chivu dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l’Inter potrebbe chiudere subito per l’affare del difensore spagnolo Cristhian Mosquera. Classe 2004, milita attualmente al Valencia: sulle sue tracce ci sono anche Napoli e Juventus, ma il club nerazzurro resta in pole per la prossima stagione.

Una nuova voglia pazzesca per allestire una rosa competitiva anche dopo la rivoluzione con l’addio di Inzaghi. Il reparto difensivo sarà ringiovanito con innesti di qualità in vista della prossima stagione: ecco la mossa vincente per chiudere subito l’affare come annunciato da Di Marzio.

Ha totalizzato nell’ultima stagione in Liga ben 37 presenze attirando così le big d’Europa: l’Inter può avere già la meglio nei prossimi giorni per chiudere subito il primo regalo per Chivu. Il suo contratto con il club spagnolo è in scadenza nel giugno 2026 e così potrebbe anticipare la sua partenza.

Un nuovo annuncio decisivo per chiudere subito l’affare in casa nerazzurra per tornare subito alla ribalta anche in Champions League. Chivu sarà ufficializzato nelle prossime ore per lavorare subito con la sua nuova squadra in attesa di ulteriori sviluppi dal fronte calciomercato.