DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Italia-Moldavia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale l’ultima partita di Spalletti sulla panchina azzurra

Dopo la rovinosa e annichilente sconfitta contro la Norvegia, l’Italia ospita questa sera la Moldavia nella seconda partita dei girone di qualificazione ai Mondiali. La disfatta di venerdì sera ha provocato un vero terremoto in seno alla FIGC, culminato nell’esonero di Luciano Spalletti, annunciato in conferenza stampa dal diretto interessato.

L’ex allenatore del Napoli ha scavato un solco incolmabile tra sé e la squadra e il presidente Gravina ha ritenuto inevitabile l’allontanamento del toscano per tentare di scongiurare la terza assenza consecutiva alla Coppa del Mondo. Oggi, però, c’è bisogno di pensare solo agli aspetti di campo, per cercare una vittoria e una goleada imprescindibili per evitare un disastro totale.

Rispetto alla trasferta scandinava, il CT uscente ha effettuato diversi cambi di formazione, nel tentativo di dare maggiore sprint e imprevedibilità alla squadra azzurra. Tutti i precedenti tra le due squadre si sono conclusi con una vittoria italiana, ma limitarsi a conquistare i tre punti senza realizzare molti gol complicherebbe i piani del futuro commissario tecnico. Calciomercato.it seguirà la partita di Reggio Emilia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Italia-Moldavia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Ranieri; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct. Spalletti.

MOLDAVIA (3-4-4): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia 9; Israele 6; Estonia 3; Italia e Moldavia 0