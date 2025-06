Dimissioni Gravina: terremoto in Federcalcio, decisione presa

La mossa clamorosa dopo l’esonero di Spalletti: ecco cosa sta succedendo

Il calcio italiano resta nel caos. L’esonero di Spalletti, ufficializzato dallo stesso tecnico alla vigilia di Italia-Moldavia e dopo la disfatta in Norvegia, non ‘salva’ Gravina dalle feroci critiche provenienti un po’ da tutte le parti, ricordando però che è stato appena rieletto col 98,7% dei voti. Definiarla una percentuale bulgara si offenderebbe la Bulgaria stessa.

Come raccolto dal nostro inviato a Reggio Emilia, dove stasera gli azzurri sfideranno la Moldavia, il numero uno della Federcalcio era atteso alle 14.30 al Tecnopolo per il convegno ‘Passione in campo’.

🔵🇫🇷Il presidente della #Figc Gabriele #Gravina era atteso alle 14.30 al Tecnopolo di Reggio Emilia per il convegno ‘Passione in campo’. Nelle ore dell’esonero di #Spalletti e la scelta del nuovo ct, non si è però presentato davanti agli studenti di UNIMORE per i saluti… — Francesco Iucca (@francescoiucca) June 9, 2025

Nelle ore successive al licenziamento di Spalletti e alla scelta del suo successore (Ranieri il prescelto), Gravina “non si è però presentato davanti agli studenti di ‘Unimore’ per i saluti istituzionali previsti in apertura. In tarda mattinata, invece, non era presente insieme alla squadra all’arrivo a Reggio Emilia”.

Sondaggio Calciomercato.it: quasi tutti votano per le dimissioni di Gravina

Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su X in merito a quanto sta accadendo in seno alla Nazionale. Ai propri followers ha chiesto “quale deve essere la prossima mossa in FIGC” dopo l’esonero di Spalletti? Tre opzioni sul tavolo, solo uno scampolo di voti per “Più stage in Nazionale”.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🇮🇹 #Italia, dopo l’esonero di #Spalletti, quale deve essere la prossima mossa in #FIGC ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 9, 2025

“Meno stranieri in Serie A”, ha preso il 15,7% dei voti. A proposito di percentuali bulgare, a stravincere il sondaggio – 80%… – è stata l’opzione “Dimissioni Gravina”.