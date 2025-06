Punti di penalizzazione nel girone Champions: arriva la stangata UEFA

Verdetto shock in vista, la federazione europea inflessibile e il club finisce nei guai: il motivo che può costare caro per il prossimo anno

E’ stata una stagione calcistica molto intensa e carica di novità interessanti. Ha avuto un certo successo la formula della nuova Champions League, per la quale c’era tanta curiosità e che ha regalato spettacolo fin da subito.

Maggiore incertezza, grandi match fin da subito, necessità per tutte le squadre di impegnarsi allo spasimo in ogni partita per non lasciare nulla di intentato. In una prima fase con la classifica cumulativa, ogni punto, ogni gol, può essere decisivo. E ce ne siamo accorti con diversi top club che sono stati costretti agli spareggi di febbraio, per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Una mossa azzeccata dunque da parte della UEFA. Al termine del torneo, il Psg si è laureato campione per la prima volta nella sua storia, a settembre partirà la caccia ai francesi per cercare di detronizzarli e succedere loro nell’albo d’oro. Ma per una delle società più importanti in circolazione ci sono guai in vista: la nuova edizione della Champions potrebbe partire con una penalizzazione in classifica.

Barcellona, irregolarità finanziarie sotto esame: la doppia possibile sanzione in arrivo

La partenza ad handicap, come riportato dal ‘Times’, potrebbe toccare al Barcellona, finito sotto esame da parte della UEFA per presunte irregolarità finanziarie.

Ad accendere i riflettori le varie mosse di finanza creativa che il club ha attuato negli ultimi tempi. Si stanno studiando i conti della società e se venissero ravvisate effettivamente delle criticità i rischi per i catalani sarebbero enormi. La doppia sanzione plausibile, secondo il ‘Times’, potrebbe essere per l’appunto quella di una penalizzazione da scontare nel prossimo torneo, oppure quella di dover affrontare la stagione con una rosa ristretta a un numero limitato di elementi. Vicende che possono pesare notevolmente negli equilibri del calcio internazionale, Ceferin non intende fare sconti ai blaugrana.