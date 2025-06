Milan, Modric e non solo: 20mln per un altro innesto dal Real

Il Milan punta gli occhi ancora una volta in casa Real Madrid e prepara per questo motivo 20 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie su un rinforzo che potrebbe essere di capitale importanza per Massimiliano Allegri.

Sta gradualmente prendendo forma la squadra di Massimiliano Allegri, che però vede la strada davanti a sé farsi sempre di più in salita. Dopo una annata tanto deludente, infatti, servirebbero innesti massicci. Ma non solo non ci sono le risorse economiche, senza gli introiti che arrivano dalla Champions League, per di più c’è da fare i conti anche con i mal di pancia dei big. Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Tutti e tre vedono il loro futuro con una maglia addosso diversa da quella dei rossoneri.

Ovviamente bisogna ripartire dalla mentalità di tutti i giocatori e va proprio in questa direzione la scelta di portare in rossonero un profilo come Luka Modric. Non più giovanissimo, ma ancora capace di fare la differenza se gestito dal punto di vista energetico. In tal senso, però, il Milan potrebbe guardare ancora una volta in casa Real Madrid per un altro rinforzo da consegnare nelle mani di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere da questo punto di vista le ultime notizie che arrivano in tal senso dal momento che si tratta di una fase cruciale per il futuro di questo club.

Milan, pronti 20 milioni per un innesto dal Real Madrid: le ultime

Come è noto, in casa Real Madrid è tornato, stavolta da allenatore, Xabi Alonso, e di conseguenza molti saluteranno per far spazio a nuovi innesti. In tal senso, sono tanti i club che potrebbero manifestare interesse per questa situazione. Tra cui il Milan, che potrebbe prendere Modric ma non solo. Già, perché secondo quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan ha posto gli occhi con serio interesse anche su un altro centrocampista in forza ai galacticos, vale a dire Dani Ceballos.

Quest’ultimo, infatti, aveva espresso la volontà di restare al Real Madrid, ma con l’arrivo di Xabi Alonso tutto potrebbe cambiare. Il Milan pare abbia proposto ai blancos una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e che viene giudicata come ragionevole ed in linea con quello che è il valore del ragazzo. Si ha la sensazione, in tal senso, che sarà decisiva la sua volontà.

In rossonero, infatti, avrebbe la possibilità di giocare con continuità e di misurarsi con un campionato che, per caratteristiche, può permettere a Ceballos di esaltarsi. Si attendono sviluppi, ma sarebbe un colpo di alto profilo per il Milan di Allegri.