Milan, Leao verso il Bayern: il maxi scambio sblocca l’affare

Il Milan potrebbe presto salutare Rafa Leao, dal momento che è concreto l’interessamento del Bayern Monaco. Per sbloccare l’affare il maxi scambio può essere la chiave per accontentare anche Massimiliano Allegri.

Ci sono tante ombre nel futuro dei rossoneri in maniera del tutto inevitabile. Tira una brutta aria, infatti, nello spogliatoio. Nonostante l’arrivo di un profilo come quello di Massimiliano Allegri che dimostra come la società stia lavorando concretamente, e non solo di facciata, per tornare grande, ci sono tanti big che spingono per andar via. Il caso più spinoso, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è quello di Theo. Il Milan ha l’accordo con l’Al-Hilal per lui, che però per ora ha rifiutato la destinazione saudita.

Dovesse restare, andrebbe poi a scadenza e per la società milanista sarebbe un danno economico enorme. Attenzione, però, anche a Rafa Leao. Allegri voleva metterlo al centro del suo nuovo progetto, ma a quanto pare il portoghese ha chiesto la cessione, con il Bayern Monaco alla finestra. Il Milan per il suo numero 10 chiede circa 100 milioni di euro. I bavaresi, per il momento, arrivano a 60, ma attenzione alla possibilità che venga inserito più di un calciatore come parziale contropartita. Andiamo a vedere i dettagli a riguardo.

Milan, due pedine di scambio per Leao? Le ultime notizie

A dir poco improbabile che una società come il Bayern, da sempre attenta alle finanze, si spinga a spendere 100 milioni per Rafa. Adesso, però, emergono dei nomi nuovi che potrebbero essere inseriti come contropartite. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta, infatti, oltre al già chiacchierato Kim i bavaresi potrebbero inserire nella trattativa anche uno tra Coman, che con Massimiliano Allegri ha già lavorato ai tempi della Juventus, o Palhinha, che potrebbe rappresentare l’innesto a centrocampo perfetto per il Milan, viste anche le difficoltà per arrivare ad Adrien Rabiot. Ma non è tutto.

Non sarà facile, soprattutto tenendo in considerazione gli ingaggi che percepiscono in Germania. Ma il Milan ci può seriamente fare un pensierino dal momento che si tratterebbe di profili di enorme valore. Attenzione, però, anche a quanto dice il Corriere dello Sport. Come si legge, infatti, non è da escludere che in questa operazione possa essere inserito anche un giovane dell’Academy del Bayern Monaco, da sempre una fucina di talenti di primo piano.

Ovviamente si tratta di una pista su cui bisognerà lavorare con estrema calma, ma a quanto si legge non è detto che l’affare Rafa Leao non si possa allargare in maniera tanto interessante quanto importante per il Milan. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.