DIRETTA Nations League, finale Portogallo-Spagna 0-0: partiti! LIVE

Il match dell'Allianz Arena' tra i rossoverdi di Martinez e le Furie Rosse di De la Fuente

Il Portogallo affronta la Spagna a Monaco di Baviera in una gara valida come finalissima che assegna la Nations League 2025. Un derby iberico tra due Nazionali che mette in palio il secondo trofeo più importante a livello Uefa che sarà diretto dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato la Seleçao das Quinas di Roberto Martinez è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato la Danimarca nel doppio confronto dello scorso marzo ed aver avuto la meglio sui padroni di casa della Germania lo scorso mercoledì in rimonta grazie ai gol dello juventino Conceicao e dell’eterno Cristiano Ronaldo.

Dall’altro lato le Furie Rosse di Luis De la Fuente, invece, hanno battuto l’Olanda nella doppia sfida dei quarti di finale e poi la Francia in semifinale con un clamoroso 5-4 che ha portato le firme di Williams, Merino, Pedri e due volte Yamal. L’ultimo precedente ufficiale risale alla Nations League del 2022, quando gli spagnoli si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Morata.

Formazioni Ufficiali Portogallo-Spagna e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in chiaro su Rai 2 e su Cielo, oltre che in streaming su pc, tablet e smartphone sulle app di Now e di Rai Play.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; J. Neves, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Neto. CT Martinez

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, N. Williams. CT De la Fuente

ARBITRO: Sandro Scharer (Svizzera)