Juventus, rivoluzione in attacco: maxi operazione dalla Spagna

La Juventus sta lavorando ad una autentica rivoluzione del reparto avanzato ed in tal senso si sta guardando con interesse in Spagna. In tal senso, un doppio colpo può fare davvero al caso di Igor Tudor, pronto per questo motivo ad esultare. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I bianconeri stanno lavorando per mettere in atto una autentica rivoluzione che, però, paradossalmente nasce da una conferma. Stiamo parlando, ovviamente, dell’allenatore. A quanto pare, infatti, stanno crescendo giorno dopo giorno le possibilità che la squadra venga affidata ancora una volta ad Igor Tudor. Che nel finale di campionato scorso è riuscito a centrare l’obiettivo della dirigenza, vale a dire la UEFA Champions League. Ovviamente, però, servirà fare grandi cose al Mondiale per Club, una competizione alla quale il club crede in maniera inevitabile.

Ovviamente, però, la precedente squadra, affidata poi nelle mani del croato, era pensata per le esigenze di Thiago Motta. Che come filosofia di gioco è molto distante da Igor Tudor. Proprio per questo motivo, a quanto pare, la Juventus sta lavorando ad una sorta di rivoluzione che riguarda l’attacco. Proprio in ragione di ciò a quanto pare i bianconeri stanno lavorando ad un doppio colpo di estremo interesse che arrivano direttamente dalla Spagna e che potrebbero rappresentare dei profili perfetti per la Juve. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Juventus, occhi in Spagna: pronta una maxi operazione

Come è noto, Comolli ed in generale la dirigenza juventina sta lavorando per rinforzare l’attacco, che è stato uno dei crucci di questa annata. In tal senso, stando a quanto raccontato dal quotidiano spagnolo As, ci sono delle novità importanti. A quanto pare, infatti, la Juventus ha messo gli occhi e continua a seguire con estremo interesse il profilo di Yeremay Hernandez, talento purissimo del 2002 in forza al Deportivo La Coruna e che piace a tanti club italiani. Dal Napoli fino ad arrivare al Como. Ma non è il solo profilo sul quale i bianconeri si preparano a fiondarsi.

A quanto pare, infatti, sempre in forza al Depor ci sarebbe un altro profilo che stuzzica i pensieri della Juve. Si tratta di David Mella. Il primo è un’ala sinistra di piede destro con una qualità fuori dal comune e con una clausola rescissoria alzata di recente a 30 milioni di euro. Il secondo, invece, è addirittura un 2005 e gioca sul versante opposto ed anche lui ha dei colpi di primo piano.

A quanto pare, infatti, la Juventus può provare ad impostare una maxi operazione con il Deportivo La Coruna, che ovviamente non potrebbe non tenere in considerazione questa soluzione per una enorme boccata di ossigeno per le proprie casse e finanze.