Italia umiliata, Spalletti al capolinea: “Serve un cambio radicale in panchina”

L’Italia crolla in Norvegia all’esordio delle Qualificazioni al prossimo Mondiale: il Commissario tecnico sul banco degli imputati

L’Italia nell’occhio del ciclone dopo la fragorosa sconfitta sul campo della Norvegia. Inizia nel peggiore dei modi il girone di Qualificazione al prossimo Mondiale per gli Azzurri, travolti da Haaland e compagni a Oslo.

Nazionale tramortita dagli scandinavi, che avevano chiuso i giochi già nel primo tempo con un eloquente 3-0 sotto la pioggia battente. Sul banco degli imputati c’è Luciano Spalletti e non possono bastare le numerose assenze (specialmente in difesa) per giustificare una prestazione del genere.

Italia mai in partita e in balia della Norvegia, che nella prima frazione ha triturato gli Azzurri nello scontro diretto per il primo posto nel girone. La situazione per il Mondiale 2026 si complica subito maledettamente per la nostra Nazionale, con il concreto rischio di ritrovarsi nuovamente nelle sabbie mobili degli spareggi per cercare di strappare il pass per la rassegna di Messico, Canada e Stati Uniti il prossimo anno.

Italia travolta in Norvegia, Spalletti sotto accusa: “È arrivato al capolinea”

Come dicevamo sotto accusa che il Ct Spalletti, con la Nazionale contestata duramente dai tifosi presenti ieri sera nella tragica serata di Oslo.

Sebastian Vernazza ci va giù pesante e sulla ‘Gazzetta dello Sport’ chiede le dimissioni del tecnico di Certaldo: “Travolto dagli eventi, da pesi troppo grandi e da una grandinata di infortuni, Luciano Spalletti ci sembra giunto al capolinea tecnico, in confusione. Di fronte a un disastro di tali proporzioni, la soluzione più logica sarebbe un cambio radicale di guida. Avanti il prossimo, nella speranza che riesca a rimettere insieme i cocci di una Nazionale in frantumi, bastonata all’Europeo nel 2024 e umiliata ieri sotto la pioggia di Oslo, come rare volte è successo”, chiosa il giornalista.

Sotto accusa c’è anche la Federazione e il presidente Gravina: “Vale lo stesso discorso fatto su Spalletti. Gravina non può vivere all’infinito sulla rendita dell’Europeo vinto nel 2021, con due successi ai rigori tra semifinali e finale. Gravina ha già mancato il Mondiale 2022 e potrebbe centrare un bis disastroso”.