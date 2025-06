Dalla finale persa alla Juve: Comolli ha messo la freccia

I bianconeri guardano a nuovi colpi di mercato e il primo obiettivo del nuovo dg è il finalista

La stagione della Juventus non è finita. Il club bianconero infatti sarà una delle 32 squadre impegnate al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La società è però alle prese anche con il mercato. Il nuovo dg Comolli è infatti impegnato su più fronti.

Uno riguarda Igor Tudor, che si è incontrato proprio con Comolli per discutere del futuro. L’altro fronte riguarda quello del mercato. Il club bianconero dovrà infatti parlare dei calciatori in prestito, ma nel frattempo ragionare anche su possibili nuovi innesti. E uno di questi innesti potrebbe arrivare dalla Premier League.

Si tratta di Antony, brasiliano di proprietà del Manchester United che ha concluso la stagione in prestito al Real Betis. Con gli andalusi l’ex Ajax si è letteralmente ritrovato ed è stato uno dei protagonisti nella stagione dei biancoverdi, conclusa al sesto posto in classifica e con la finale di Conference League persa contro il Chelsea.

Juventus, piace Antony: la situazione

Antony, sottolineano dal Brasile, sarebbe uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. Ai bianconeri l’esterno d’attacco piace da tempo e una sua permanenza a Manchester appare complicata.

Sotto contratto fino al 2027, sembra complicato che Antony possa restare al Manchester United e secondo ‘Uol’ i bianconeri avrebbero inserito il calciatore, recentemente convocato in nazionale dal nuovo ct del Brasile Carlo Ancelotti, tra i propri obiettivi di mercato. Merito anche di quella che è stata la sua seconda parte di stagione a Siviglia, dove in 26 presenze complessive ha totalizzato nove reti e sei assist.

Pagato 95 milioni di euro dal Manchester United nell’estate del 2022, ora il valore del brasiliano è letteralmente crollato e il giocatore potrebbe fare le valigie per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Lo stesso giocatore sarebbe stato invitato a guardarsi intorno per nuove destinazioni: chissà che alla fine quella giusta non possa essere proprio la Juventus.