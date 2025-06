Spalletti lo spedisce in tribuna, UFFICIALE: escluso per Norvegia-Italia

L’Italia di Luciano Spalletti attesa questa sera dalla delicata trasferta sul campo della Norvegia, match valido per le Qualificazioni al prossimo Mondiale

Match fondamentale questa sera per l’Italia di Luciano Spalletti, che sarà di scena in casa della Norvegia dello spauracchio Haaland per l’esordio nel girone delle Qualificazioni al prossimo Mondiale.

Incrocio da non fallire per gli Azzurri, di fronte all’antagonista diretta per il primo posto nel raggruppamento e la qualificazione diretta per la rassegna iridata del 2026. Spalletti dovrà fare a meno di diverse pedine per la gara di Oslo: a Buongiorno, Calafiori e Gabbia si è unito anche Kean nel reparto offensivo.

Per il momento il Ct dell’Italia non ha rimpiazzato a livello numerico il centravanti della Fiorentina, mentre questa sera ci sarà Retegui a guidare l’attacco azzurro supportato da Raspadori (che indosserà la maglia numero 10). In difesa, considerando le tante assenze e il rifiuto di Acerbi, ci sarà spazio invece per l’esordiente Coppola.

Norvegia-Italia, i convocati di Spalletti e la probabile formazione

In mediana Rovella è favorito su Ricci al fianco di Barella e Tonali, mentre Udogie dovrebbe essere preferito a Dimarco.

Sulla corsia opposta invece ballottaggio tra Cambiaso e Zappacosta. Nelle retrovie, insieme a Coppola, spazio a Di Lorenzo e Bastoni davanti capitan Donnarumma. Questa mattina il Ct Spalletti ha diramato le convocazioni per la sfida contro la Norvergia e l’unico escluso dalla lista è Daniel Maldini. Il fantasista dell’Atalanta non rientra nell’elenco dei 22 convocati e si accomoderà in tribuna.

La lista dei convocati di Spalletti:

Portieri: Donnarumma, Meret, Carnesecchi;

Difensori: Zappacosta, Dimarco, Gatti, Udogie, Rugani, Ranieri, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo;

Centrocampisti: Rovella, Ricci, Orsolini, Tonali, Casadei, Frattesi, Barella;

Attaccanti: Retegui, Raspadori, Lucca.

La probabile formazione dell’Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Retegui.