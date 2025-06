Sorteggio calendario Serie A, Juventus-Milan alla prima giornata

A meno di due settimane dallo scudetto vinto dal Napoli, si apre la stagione 2025-26. Ecco il regolamento ed i criteri per il tabellone di Serie A

Questa sera alle ore 18.30 verrà svelato il calendario della Serie A per la stagione 2025-26. Si partirà nel week end del 23 e 24 agosto con la prima giornata dei campionato e si chiuderà con l’ultimo turno in programma il 24 maggio del prossimo anno. Ancora una volta sarà un calendario asimmetrico tra il girone di andata e quello di ritorno, con almeno otto giornate di distanza prima che due squadre possano affrontarsi di nuovo.

I quattro derby in calendario, ossia Inter-Milan, Juventus-Torino, Roma-Lazio e Fiorentina-Pisa, non potranno essere disputati alla prima giornata di campionato né nei turni infrasettimanali. Queste otto formazioni, inoltre, dovranno alternarsi e non potranno giocare entrambe in casa nello stesso turno. Inter e Milan, inoltre, non giocheranno a San Siro durante il periodo delle Olimpiadi invernali. Si scenderà in campo di nuovo nel periodo natalizio con quattro giornate in programma il 21 e il 28 dicembre oltre che al 3 e al 6 gennaio.

Calendario Serie A 2025-26, Milan e Lazio mine vaganti

Quattro le pause per le Nazionali nelle seguenti date: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. Le squadre che disputeranno la prossima Champions (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non potranno affrontare quelle che giocheranno l’Europa League (Roma e Bologna) né la Fiorentina che farà la Conference nelle giornate comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’, ovvero la quinta, la ventiduesima, la ventiseiesima, la ventinovesima, la trentaduesima e la trentacinquesima.

Due top club come Milan e Lazio, che non disputeranno le coppe europee, rischiano di essere le mine vaganti, potendo affrontare le altre big già alla prima giornata o nei turni infrasettimanali. E così nella simulazione fatta da Calciomercato.it, è uscita una prima giornata con i rossoneri di Allegri che affronterebbero subito la Juve. I campioni d’Italia in carica del Napoli se la vedrebbero col Lecce, mentre all’Inter toccherebbe il Verona. Ecco tutti gli accoppiamenti della nostra riproduzione:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Lazio

Como-Bologna

Fiorentina-Genoa

Inter-Verona

Juventus-Milan

Napoli-Lecce

Roma-Cremonese

Sassuolo-Torino

Udinese-Parma