Norvegia-Italia, bocciato da tutti: “Una sciagura”

Azzurri già sotto contro gli scandinavi nella gara di qualificazione ai Mondiali: è già finito nel mirino della critica

Un match iniziato subito in salita per l’Italia di Luciano Spalletti. Ad aprire la gara di Oslo ci ha pensato infatti Alexander Sorloth.

L’attaccante dell’Atletico Madrid è riuscito a superare Donnarumma e a firmare il gol del vantaggio. In una gara che per gli azzurri sa già di dentro fuori: contro gli scandinavi è un vero e proprio spareggio, anche se per l’Italia si tratta solo della prima gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. E nel mirino della critica per la rete subita è finito Alessandro Bastoni.

Il difensore dell’Inter, infatti, ha sbagliato il lancio in direzione di Zappacosta e dall’errore è poi nata la ripartenza che ha portato al gol dei padroni di casa. Su X non sono mancate le critiche nei confronti del difensore, che ha tra l’altro tenuto in gioco Sorloth al momento del taglio.