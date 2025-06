Marelli: “Ndicka-Bisseck? Se Ne Parlerà anni. Rischio caos social per nuova regola” | ESCLUSIVO

L’ex arbitro di Serie A e moviolista di DAZN nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

A TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, è intervenuto Luca Marelli. L’ex arbitro di Serie A, attuale moviolista di DAZN, è tornato sul caso Bisseck-Ndicka e non solo.

PASSO INDIETRO – “All’inizio di ogni stagione io scrivo un post provocatorio ‘contro’ gli arbitri. Effettivamente a mio parere c’è stato un passetto indietro rispetto all’annata precedente. C’è stato qualche errore di troppo, perché manca Orsato che copriva dalle venti alle venticinque partite di primo livello”.

NDICKA-BISSECK – “Quest’anno la stagione non è stata pessima come si dice, naturalmente ci sono dei macroepisodi di cui si parlerà anche negli anni prossimi come la trattenuta Ndicka-Bisseck – sottolinea Marelli – In questa era è chiaro che sia ancora più faticoso dimenticare cosa è successo in passato.

Noi parliamo ancora di Iuliano-Ronaldo del ’98 e i social ancora non c’erano, figuriamoci. Da questo punto di vista, ogni anno sarà sempre peggio e l’opera di divulgazione del regolamento sarà fondamentale. Sarà importante evitare che vengano diffuse teorie un po’ strampalate come per esempio sul fuorigioco o sulla condotta violenta”.

Regola 8 secondi e Rocchi, Marelli allo scoperto a Ti Amo Calciomercato

REGOLA 8 SECONDI – “L’anno prossimo, secondo me, ci sarà un gran caos sulla regola degli otto secondi (in cui il portiere potrà tenere il pallone in mano, ndr) nelle prime giornate e ci sarà un boom di cronometri dei tifosi sui social”.

IL NUOVO CHE AVANZA – “Degli ultimi tre anni è uscito poco, anche la speranza Ferrieri Caputi nell’ultimo anno è abbastanza naufragata dal punto di vista tecnico. Mi auguro che possa riprendersi. Poi abbiamo Feliciani che spero possa risalire, poi abbiamo Allegretta che deve però affinarsi dal punto di vista fisico. Poi abbiamo qualche giovane non giovanissimo come Sozza e Colombo. Attenzione a questo buco generazionale, fra gli ultimissimi Arina ha ben impressionato.

MEA CULPA – “Con altri arbitri mi sento regolarmente perché attraverso il confronto mi arricchisco e a volte sono disposto a mettere in pubblico i miei errori perché sono un essere umano. Di questi anni ho commentato gli episodi di circa trecento partite l’anno e penso di aver fatto più o meno un migliaio di interventi e penso di aver sbagliato circa quindici interventi”.

ROCCHI – “Solitamente io non commento ciò a cui non ho assistito, non ero a Roma, ma in linea generale la protezione dei propri arbitri come può essere quella dei propri dipendenti da parte di un supervisore di qualsiasi azienda è la base.

Rocchi però ha detto una frase fondamentale: sbagliando si impara. Ovvero è meglio far vedere tutto e subito. La protezione è abbastanza normale, si protegge un proprio collaboratore, assistito. Rocchi ha detto che si è reso conto che va fatto vedere tutto e subito per evitare che ci possano essere dietrologie”, ha concluso Marelli.