DIRETTA Qualificazioni Mondiali, Norvegia-Italia: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

L’Italia fa visita alla Norvegia ad Oslo in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa. Una sfida che potrebbe essere già decisiva nella corsa al primo posto del girone che vale il pass diretto alla rassegna iridata, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez.

Da un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti fanno il loro esordio nel girone I, dal momento che a marzo erano impegnati nel doppio confronto dei quarti di Nations League perso contro la Germania. Per Donnarumma e compagni si tratta già di uno scontro decisivo: serve un risultato positivo per evitare di compromettere il cammino nel raggruppamento e rischiare di non partecipare al Mondiale per la terza volta di fila.

Dall’altro lato i Leoni di Stale Solbakken, invece, sono già alla terza gara di questo gruppo che per ora conducono a punteggio pieno. Nelle prime due uscite, entrambe in trasferta, sono infatti arrivate le vittorie contro la Moldavia e contro Israele. L’ultimo precedente ufficiale tra le due Nazionali risale alle qualificazioni europee di dieci anni fa, quando l’allora selezione di Conte si impose a Roma 2-1 in rimonta grazie ai gol di Florenzi e Pellè.

FORMAZIONI UFFICIALI Norvegia-Italia

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 1 e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match dell’Ullevaal Stadion’ tra Norvegia e Italia live in tempo reale.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. CT Solbakken

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta; Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti

ARBITRO: José Maria Sanchez Martinez (Spagna)

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 6, Estonia 3, Israele 3, Italia* 0, Moldavia 0.

*due partite in meno