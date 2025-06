“Dimissioni immediate, andrà alla Juventus”

Dichiarazioni clamorose in merito alla panchina bianconera: può salutare e accasarsi a Torino

Igor Tudor guiderà la Juventus al prossimo Mondiale per Club. La permanenza sulla panchina bianconera però non è ancora scontata.

Nel frattempo l’Italia è uscita sonoramente sconfitta dalla sfida contro la Norvegia. La gara di Oslo è stata una vera e propria debacle per la squadra azzurra. E su X il ct Spalletti è finito nel mirino della critica. C’è chi ha detto che Spalletti sarà il prossimo allenatore della Juventus, c’è invece chi ha detto che avrebbe dovuto essere esonerato all’intervallo.

SACK Spalletti at half time

He doesn’t deserve another minute on the Italy bench

— Carlo Garganese (@carlogarganese) June 6, 2025