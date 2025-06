Milan, Maignan verso l’addio: Leao porta il nuovo portiere

concreto l’interessamento del Chelsea. In tal senso, Rafa Leao può diventare decisivo per mettere nelle mani di Allegri il numero uno di cui ha bisogno.

Per i rossoneri sono settimane cruciali queste, dal momento che il futuro di questo club potrebbe cambiare radicalmente la propria traiettoria in base alle scelte che saranno operate. La squadra necessita di innesti e la speranza di tutti è che la presenza di Igli Tare e quella di Massimiliano Allegri possano portare in dote i risultati ed i benefici che tutti si auspicano. Stavolta, infatti, si è preferito andare sul sicuro e non correre dei rischi, come fatto invece puntando, per esempio, su Paulo Fonseca prima e su Sergio Conceicao poi.

Uno dei temi più caldi, seguendo quella scuola di pensiero per la quale non va mai sbagliata la scelta del portiere e del centravanti, è sicuramente quello legato al futuro di Mike Maignan per il Milan. Come è noto, infatti, l’interessamento da parte del Chelsea per il francese è a dir poco concreto e per questo i rossoneri si stanno guardando attorno. E decisivo per garantire a Massimiliano Allegri il nuovo portiere potrebbe essere seriamente Rafa Leao. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Maignan verso l’addio, nome nuovo per la porta del Milan

Nel caso di addio di “Magic Mike”, come ormai lo chiamano i tifosi, i rossoneri devono mandare un segnale forte alla tifoseria ed alla squadra. Come a dire: manteniamo l’asticella alta. In tal senso, a quanto pare emerge un nome nuovo che può essere di estremo interesse. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan ha messo nel mirino come nuovo portiere Diogo Costa, fortissimo estremo difensore del Porto e della Nazionale portoghese che si è affermato come uno dei migliori in tutta Europa nell’ultimo periodo di tempo.

A quanto si legge, in casa Porto c’è la netta consapevolezza del fatto che la sua avventura con i Dragoes sia giunta ormai al capolinea. Si tratta però di una bottega cara e quindi è facile immaginare che il Milan possa trovare tanti ostacoli sulla corsa per assicurarsi le sue prestazioni. 25 anni di età, si tratta di un profilo che anche da questo punto di vista combacia perfettamente con le linee dei rossoneri.

Secondo Transfermarkt, infatti, la valutazione di Diogo Costa si aggira intorno ai 40 milioni di euro, con questa spesa che potrebbe essere coperta in maniera importante dal ricavato della cessione di Maignan. Si attendono sviluppi, sono ore decisive per la porta del Milan.