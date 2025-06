Milan, altri due centrocampisti dopo Modric. Ma Allegri ‘boccia’ un acquisto

Novità importanti nel calciomercato dei rossoneri. Tare al lavoro per rinforzare la mediana che vedrà l’addio di Reijnders. Pronto il doppio colpo

Il Milan è pronto ad una rivoluzione. O forse sarebbe più corretto parlare di restaurazione. Si torna al passato, non solo con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, ma anche in quanto a strategie di calciomercato. Dopo una stagione fallimentare, che ha visto il Diavolo terminare in ottava posizione in Serie A e quindi fuori dalle coppe europee, c’è voglia di voltare subito pagina e di tornare ai fasti del passato.

In tale ottica si inserisce il colpo Luka Modric, che a 39 anni sbarca finalmente in Italia dopo essersi svincolato dal Real Madrid. Ma non sarà l’unico innesto in mediana, dove il solo Fofana sembra destinato alla conferma. Da un lato si proverà a riportare in Serie A uno dei pupilli di Allegri alla Juventus: parliamo del francese Adrien Rabiot, oggi al Marsiglia. Dall’altro si guarda in casa Lazio, dove piacciono il nazionale azzurro Rovella e, soprattutto, l’altro transalpino Guendouzi.

C’è poi un altro profilo che il Milan segue da tempo, da prima degli arrivi di Tare e Allegri, che risponde al nome di Samuele Ricci, per il quale potrebbe esserci un derby di mercato con l’Inter. Ma il tecnico livornese non sembra disposto a fare carte false per averlo. Tradotto: si può fare solo se il Torino dovesse abbassare di molto le richieste economiche per il suo cartellino, oppure dovesse accettare una contropartita tecnica come ad esempio Adli, tornato dal prestito alla Fiorentina.

Calciomercato Milan, doppio colpo Nazionale? Ecco gli azzurri sul taccuino

Dopo aver sistemato la linea mediana, il Milan dovrà fare i conti con altri due ruoli che rischiano di restare scoperti. In primis il portiere, con Maignan in scadenza 2026 e nel mirino del Chelsea. I rossoneri monitorano la situazione di Svilar, che non ha ancora rinnovato con la Roma e piace anche Carnesecchi dell’Atalanta. Ma c’è anche una clamorosa suggestione: il ritorno di Gigio Donnarumma, fresco vincitore della Champions con il Psg.

Discorso simile per l’altro francese Theo Hernandez, che ha rifiutato gli arabi dell’Al Hilal, ma è comunque in partenza. Difficile lo scambio di terzini con Cambiaso della Juventus, mentre più calda potrebbe essere la pista che conduce all’altro Nazionale italiano all’estero: Destiny Udogie del Tottenham. Sempre in Premier piace anche l’ecuadoriano Estupinian del Brighton.