Juventus, Tudor verso la conferma: primo colpo dalla Premier

La Juventus sta seriamente valutando la conferma di Igor Tudor in panchina, ma ovviamente il croato ha chiesto dei rinforzi. Ed il primo nome che potrebbe essergli consegnato arriva direttamente dal Sassuolo. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Il futuro del club bianconero è ancora tutto da scrivere e da questo punto di vista piano piano ogni tessera si sta andando a collocare al suo posto. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, dal punto di vista dirigenziale la palla è passata a Comolli. Bisogna, poi, valutare anche quello che accadrà in panchina. Dopo mesi in cui si è parlato a lungo di Antonio Conte e di Gian Piero Gasperini, adesso la probabilità di vedere una conferma di Igor Tudor sta crescendo in termini percentuali giorno dopo giorno.

Ovviamente, però, come raccontato anche da TuttoSport questa mattina, vuole delle garanzie. Ed intende conquistarle sul campo al Mondiale per Club: il rinnovo per un altro anno e poi dei rinforzi che possano alzare il livello della rosa ed in tal senso emerge una svolta non di poco conto da registrare e che può rivelarsi di estremo interesse. Il primo rinforzo per la nuova Juve di Igor Tudor potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League e rappresentare un punto di svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Juventus, occhi in Premier League: primo rinforzo per Tudor

La Premier League è da sempre una sorta di miniera d’oro per tanti club italiani. Soprattutto negli ultimi anni, con tanti calciatori che faticavano in Inghilterra e che in Serie A hanno raggiunto la loro consacrazione. In tal senso, attenzione a questa pista. Stando a quanto raccontato da SpazioJ, infatti, per la Juventus può tornare in auge il nome di Marcus Rashford, che da diversi anni ciclicamente è nel mirino dei bianconeri. Mai come questa volta, però, a quanto pare può diventare una pista concreta.

Secondo quanto raccontato da Don Balon, infatti, il Barcellona ha bloccato il suo acquisto, dal momento che sembrava in dirittura d’arrivo. Decisiva, da questo punto di vista, la volontà di Flick, che ha bloccato il suo acquisto. All’Aston Villa ha fatto benissimo ed è tornato al Manchester United, ma senza margini per una sua conferma. Al momento i Red Devils chiedono 40 milioni di euro, ma la Juventus può lavorare per abbassare questa cifra.

Con i bianconeri ancora alla ricerca di un attaccante, potrebbe essere questa la soluzione, tenendo conto del fatto che Rashford può agire sia da terminale offensivo che da ala, sia a sinistra che a destra, ai problemi offensivi di questa squadra.